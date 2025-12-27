Si estás residiendo en Estados Unidos, tienes que prepararte ante el ‘Norte Azul’ que está a punto de llegar al país a fines del 2025. Este fenómeno traerá cambios significativos, afectando tu vida cotidiana. En caso desees más detalles sobre este término, te revelaré qué condiciones climáticas traerá y qué estados resultarán afectados.

Es importante mencionarte que, en esta semana, una tormenta invernal afectó considerablemente zonas correspondientes a las regiones Medio Oeste, Noreste y Atlántico Medio, según datos otorgados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Desafortunadamente, los pronósticos advierten que no habrá mejoras en las condiciones climáticas; es más, podrías experimentar temperaturas extremadamente frías antes de despedir del 2025.

En los últimos días, distintas regiones del país han presenciado nevadas y fuertes ráfagas de viento. (Crédito: AFP)

En qué consiste el fenómeno Norte Azul

Según el portal The Weather Channel , se trata de un frente frío muy rápido que llega desde el norte y provoca, de manera inmediata, la caída de las temperaturas en cuestión de horas, con valores que llegarían a los 40°F; es más, suele estar acompañado de fuertes vientos.

Tras el paso de este fenómeno climático, las condiciones cambian drásticamente hacia una masa de aire seco y frío, lo que despeja el cielo, pero provoca un descenso en la sensación térmica. El ambiente gélido se ha presente cuando la zona experimentó lluvias, nevadas o tormentas intensas.

El paso del Norte Azul en una ciudad ocasionaría que los valores térmicos desciendan en cuestión de minutos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué estados serán afectados por el paso del Norte Azul

El frente azul del norte se trasladará hacia el sur mediante las llanuras centrales y meridionales este domingo 28 de diciembre, según la información compartida por AccuWeather. Por lo tanto, el estado de Montana será afectado con este fenómeno, ya que posiblemente registrará una temperatura por debajo de los 0°.

El Blue Norther también se hará presente en el sur del país, manifestándose con una serie de tormentas eléctricas. Por consecuente, afectará a zonas que comprenden desde el estado de Texas hasta la región del valle de Tennessee, las cuales registrarán valores entre 21-27°F.

Cuándo fue la última vez que se registró un Norte Azul en EE.UU.

El más emblemático ocurrió el 11 de noviembre en 1911. En aquella fecha, una masa de aire gélido impactó en el Medio Oeste del país, provocando caídas de temperatura entre 39-41°F. El evento extremo vino acompañado de tormentas eléctricas.

Oklahoma fue una de las ciudades afectadas por este fenómeno, donde sus habitantes pasaron un calor sofocante a un frío polar en un solo día. El drástico descenso culminó en la medianoche.

