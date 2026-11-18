Tener una Green Card y haber vivido durante décadas en Estados Unidos no garantiza que un inmigrante pueda regresar al país sin inconvenientes. En los últimos meses, residentes permanentes han sido detenidos en aeropuertos y puestos fronterizos después de que las autoridades identificaran antecedentes policiales antiguos. Algunos de estos registros corresponden a cargos que no impidieron renovar sus permisos de residencia y que, en determinados casos, terminaron siendo desestimados.

Uno de los casos es el de San Juanita Guerra, una mujer de Texas que durante 30 años cruzó la frontera hacia México para comprar medicamentos sin experimentar dificultades; sin embargo, en marzo pasado, cuando tenía 74 años, fue retenida en un puesto fronterizo después de que los agentes revisaran sus huellas dactilares y encontraran un antecedente relacionado con la tenencia de un arma en 1994.

Aunque había renovado su residencia permanente en tres oportunidades y no había vuelto a tener problemas legales, permaneció detenida durante 22 días.

¿Por qué están deteniendo a personas que tienen Green Card?

Abogados de inmigración señalan que las autoridades están revisando con mayor atención los antecedentes de los residentes permanentes, incluso cuando se trata de situaciones ocurridas hace varias décadas. Según explican, algunos inmigrantes son cuestionados por no haber informado sobre antiguos arrestos o cargos al solicitar sus documentos, aunque estos hayan sido desestimados o eliminados de sus registros.

“Les digo a todos mis clientes que, si tienen una Green Card, simplemente se queden en casa. No viajen, no es un buen momento para hacerlo. Utilizarán cualquier cosa para intentar detener a alguien”, dijo la abogada Jodi Goodwin, de Texas, al Washington Post.

Esta situación también está relacionada con el intercambio de información entre distintas agencias gubernamentales. En estados como Texas y Florida, las autoridades federales tienen acceso a bases de datos que contienen antecedentes penales, registros electorales y otros datos personales. Además, organismos como la Administración de Seguridad en el Transporte comparten información con el Departamento de Seguridad Nacional, lo que permite identificar posibles infracciones migratorias, como permanecer fuera del país durante más de seis meses o cometer evasión fiscal.

Los abogados advierten que cargos desestimados, errores administrativos y registros electorales pueden generar investigaciones migratorias. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Los casos de inmigrantes detenidos por antecedentes antiguos

Otro episodio que generó preocupación fue el de Emiliano Andrade Covarrubias, un residente de Dallas de 56 años que murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hombre había sido detenido en junio cuando intentaba ingresar por Laredo, Texas, desde México.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que había conseguido su residencia mediante información incompleta sobre un antiguo cargo por robo de 2004; no obstante, los registros judiciales muestran que el caso terminó con una sentencia diferida y que no figuraba como una condena en sus antecedentes. Su hija también explicó que el conflicto se había originado porque su padre tomó una escalera después de que un cliente no le pagara por un trabajo.

La muerte de Covarrubias ocurrió el 17 de octubre, después de varios meses de detención y mientras su salud se deterioraba. ICE afirmó que el hombre recibía atención médica y tenía antecedentes documentados de diabetes, hipertensión y ansiedad. Su familia, en cambio, cuestionó los cuidados que recibió y aseguró que no le proporcionaban regularmente sus medicamentos.

“No queremos que lo que le pasó sea olvidado”, expresó su hija Estefani Andrade. Por otro lado, el abogado Jaime Diez señaló que ha atendido al menos 100 casos de residentes permanentes detenidos durante los últimos 18 meses, algunos de ellos por información que posteriormente resultó ser incorrecta.

¿Qué puede ocurrir con los titulares de una Green Card?

Aunque muchos inmigrantes consiguen defenderse ante los tribunales y conservar su residencia, el proceso puede implicar semanas o meses de detención y afectar gravemente a sus familias.

Guerra, por ejemplo, fue liberada después de que su abogada consiguiera una audiencia de fianza, pero tuvo que utilizar un dispositivo electrónico de seguimiento en el tobillo, posteriormente retirado por motivos de salud.

Sus familiares todavía intentan devolver los US$15.000 que pidieron prestados para conseguir su liberación. La mujer tiene una nueva audiencia programada para finales de noviembre.