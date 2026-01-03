El gobierno de Estados Unidos decidió ampliar la pausa en varios trámites migratorios, una medida que impacta directamente a miles de personas que esperaban avanzar con sus procesos. La decisión, formalizada a través de un memorándum oficial, mantiene en suspenso solicitudes clave como visas, residencia permanente, ciudadanía y asilo. Aunque no se trata de una prohibición definitiva, la extensión de esta pausa refuerza el endurecimiento de la política migratoria y genera incertidumbre entre quienes ya habían iniciado sus gestiones.

Según un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), la pausa ahora se extiende a 20 países adicionales. La agencia explicó que la medida busca reforzar los controles y revisar con mayor detalle los procesos provenientes de naciones consideradas de alto riesgo desde el punto de vista migratorio y de seguridad.

EE.UU. sostiene que la medida busca reforzar la seguridad nacional y reducir fraudes migratorios. | Crédito: inkdrop / Freepik

USCIS señaló que el objetivo es garantizar que las personas que ingresan o permanecen en el país no representen una amenaza para la seguridad nacional ni para la seguridad pública. Además, el organismo indicó que esta decisión responde a preocupaciones relacionadas con altas tasas de permanencia ilegal, fraude significativo o la combinación de ambos factores.

Esta ampliación se suma a una pausa previa que ya afectaba a ciudadanos de 19 países a los que Estados Unidos había restringido el ingreso desde junio. En ese contexto, quedaron detenidos trámites como la Green Card y solicitudes de ciudadanía, profundizando el alcance de las restricciones migratorias.

EE.UU. mantiene excepciones limitadas mientras endurece las restricciones para varios países. | Crédito: leekris / iStock / leekris

Entre los países ahora impactados por la nueva extensión se encuentran principalmente naciones africanas como Angola, Nigeria, Tanzania, Senegal y Zimbabwe. A ellos se suman otros países ya afectados por la pausa anterior, entre los que figuran Venezuela, Cuba, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

El memorándum también aclara que existen excepciones puntuales. Por ejemplo, no se verán afectadas algunas solicitudes vinculadas a atletas y miembros de sus equipos que participen en eventos internacionales como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos.

Finalmente, esta decisión se enmarca en un escenario más amplio de restricciones, ya que actualmente Estados Unidos mantiene una prohibición de viaje para ciudadanos de 39 países, incluidos varios de los ahora alcanzados por la pausa migratoria, como Venezuela, Cuba, Libia, Sudán y Yemen.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!