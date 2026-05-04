¡Buenas noticias para los inmigrantes de 39 países! Tras un periodo de estricta inmovilidad administrativa, el gobierno de Estados Unidos decidió reactivar algunos procesos migratorios que permanecían en pausa, permitiendo que ciertos ciudadanos extranjeros retomen sus trámites legales. Para que sepas qué beneficios migratorios ya se encuentran disponibles y quiénes están aptos, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Después de tres meses, la actual administración estadounidense decidió flexibilizar ciertas peticiones migratorios de los ciudadanos que países calificados como “alto riesgo”.

Es importante señalar que, a inicios del 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) formalizó un memorándum que suspendía trámites migratorios a un total de 39 países por razones de seguridad nacional .

Además, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) también canceló el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países con la finalidad de evitar el ingreso de extranjeros que necesitarían asistencia pública por parte de EE. UU. , así indicó el medio ABC 7 .

Pese a la rigurosidad implementada en la política migratoria, el USCIS informó que se creó un mecanismo interno para reactivar casos suspendidos, ya sean individuales o colectivos, mediante un análisis en el que intervienen diversas oficinas de la agencia.

La suspensión emitida por la actual administración ocasionó que muchos trámites migratorios queden suspendidos temporalmente. (Crédito: KENA BETANCUR / AFP) / KENA BETANCUR

Qué procesos migratorios ya no estarán en pausa

De acuerdo al medio Telemundo 52 Los Ángeles, estas son las peticiones migratorias que han sido levantadas por parte de la actual administración hasta la fecha:

Extranjeros que fueron sometidos a verificación a través de la Operación PARRIS.

Ciertas peticiones presentadas por ciudadanos estadounidenses.

Formularios de adopción internacional.

Ciertas ceremonias de juramento reprogramadas.

Emisión de decisiones estatutarias y reglamentarias.

Registros de refugiados para ciudadanos o nacionales de Sudáfrica.

Ciertas peticiones de visas de inmigrante especial.

Ciertos documentos de autorización de empleo.

Solicitudes de asilo provenientes de países que no se consideran de alto riesgo.

Solicitudes asociadas con médicos.

Debes tener en cuenta que USCIS no especificó si la reanudación de estos beneficios migratorios se aplicará completamente a los residentes de los 39 países calificados de “alto riesgo” o solo algunos.

Las ceremonias de naturalización nuevamente se llevarán a cabo. (Crédito: KENA BETANCUR / AFP) / KENA BETANCUR

Estos son los 39 países considerados de “alto riesgo”.

El pasado 16 de diciembre del 2025, Donald Trump emitió una proclamación que consiste en la prohibición del ingreso a Estados Unidos por parte de ciudadanos de 39 países, además de personas que poseen documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina (AP). A continuación te brindaré la lista:

Afganistán

Angola

Antigua y Barbuda

Benín

Birmania

Burkina Faso

Burundi

Chad

Costa de Marfil

Cuba

Dominica

Gabón

Gambia

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Laos

Libia

Malaui

Malí

Mauritania

Níger

Nigeria

República del Congo

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Togo

Tonga

Turkmenistán

Venezuela

Yemen

Zambia

Zimbabue

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