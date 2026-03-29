Para la mayoría de inmigrantes, no dudarían en ningún momento aceptar la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos , pues les permitiría conseguir mejores ingresos económicos; sin embargo, suele ser un proceso muy complejo. A pesar de esta realidad, el Gobierno anunció que, para este 2026, se otorgarán visas adicionales para aquellos extranjeros que deseen laborar en este país sin contar con un título universitario. Si estás interesado, te revelaré todos los detalles completos, señalándote especialmente quiénes pueden acceder y cómo realizar el trámite correspondiente.

Para el presente año, el gobierno de EE.UU. anunció que existen aproximadamente 65,000 visas H-2B disponibles con el propósito de ayudar a la empresas de este país que no cuenten con el suficiente personal para realizar sus respectivas labores.

Este tipo de visado está dirigido para los extranjeros que acepten trabajar, de manera temporal, en los sectores de construcción, hotelería, jardinería, paisajismo, mantenimiento, pesca, procesamiento de mariscos, entre otros.

La visa H-2B brinda la posibilidad a extranjeros en laborar en empresas estadounidenses de distintos sectores, tales como construcción, pesca, paisajismo, entre otros. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo se distribuirán esta cantidad de visas adicionales

Para la entrega de estas miles de visas H-2B, la norma indica que se entregará en la siguiente tres fases:

Primera asignación: disponible entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2026. Solo se otorgarán 18,490 visas para trabajadores que retornan.

disponible entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2026. Solo se otorgarán 18,490 visas para trabajadores que retornan. Segunda asignación: disponible entre el 1 hasta el 30 de abril del 2026. Se otorgarán 27,736 visas para los trabajadores que regresan. Las peticiones se deben enviar hasta el 23 de abril del presente año.

disponible entre el 1 hasta el 30 de abril del 2026. Se otorgarán 27,736 visas para los trabajadores que regresan. Las peticiones se deben enviar hasta el 23 de abril del presente año. Tercera asignación: disponible entre el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre del 2026. Disponible un total de 18,490 visas para trabajadores que retornan y nuevos solicitantes.

Quiénes pueden solicitar este tipo de visado adicional

Estas visas adicionales están habilitadas únicamente para las empresas estadounidenses que muestren evidencia que necesitan contar con personal extranjero para sus respectivas funciones.

Entonces, el Gobierno de EE.UU. destinó un total de 46,226 autorizaciones para aquellos inmigrantes que ya tuvieron la visa H-2B en alguno de los tres años fiscales anteriores y 18,490 que serán otorgadas a nuevos trabajadores, especialmente para trabajos de final de temporada (entre mayo y septiembre del 2026).

Tienes una buena oportunidad para trabajar de manera legal en EE.UU. (Crédito: inkdrop / Freepik)

Cómo presentar la solicitud para la visa adicional H-2B

De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la solicitud de este cupo suplementario deberá ser enviada en la siguiente línea de atención: “Atención: Cupo Suplementario H-2B del año fiscal 2026″.

Eso sí, la fecha inicial del empleo tiene que ser similar con la señalada en la Certificación Laboral Temporal (TLC, por sus siglas en inglés. Ten en cuenta que tu solicitud deberá incluir solo una asignación específica.

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