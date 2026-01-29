Un promedio de 200,000 inquilinos de viviendas financiadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas) tendrá que pasar por la verificación de ciudadanía, luego de que la administración Trump comenzara con la ejecución de su iniciativa “Limpieza general” (“Cleaning House”), a cargo del HUD y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida se toma tras una auditoría que determinó que dicha cantidad de personas requería la verificación de elegibilidad, que otras 25,000 habían fallecido y que casi 6,000 no eran elegibles por no ser ciudadanos estadounidenses. A raíz de esta acción, ¿cuáles son los nuevos requisitos que se les exige a las familias? Descúbrelo en esta nota. Antes, te damos a conocer lo señalado por las autoridades de dicho departamento.

“Nos enorgullece colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional para llevar a cabo la agenda del presidente de erradicar el uso indebido de los recursos financiados por los contribuyentes. Los no ciudadanos que no cumplen los requisitos no tienen derecho a recibir beneficios sociales. Con esta nueva directiva y auditoría, el HUD está implementando nuevos procesos para salvaguardar los recursos de los contribuyentes y priorizar los intereses del pueblo estadounidense”, señaló en un comunicado Scott Turner, secretario del HUD.

Por su parte, Ben Hobbs, subsecretario de Vivienda Pública e Indígena de la agencia, señaló que con esta medida dan prioridad a las familias estadounidenses y eliminan el despilfarro, el fraude y el abuso: “Hay cientos de miles de familias estadounidenses en listas de espera para obtener una vivienda en todo el país. Es fundamental que prioricemos nuestros recursos limitados únicamente a las familias que cumplen con los requisitos”.

¿Vives en vivienda financiada por el HUD? Estos son los nuevos controles de ciudadanía y estatus migratorio (Pexels)

LA ORDEN DE VERIFICACIÓN DE CIUDADANÍA Y ELEGIBILIDAD

De acuerdo con el comunicado publicado en el sitio web de HUD, la orden de verificación inmediata de la ciudadanía debe ser ejecutada por las autoridades de vivienda pública (PHA), así como por los inquilinos y propietarios que forman parte del programa de vivienda, quienes tienen un plazo de 30 días para tomar las medidas correctivas correspondientes.

Por lo tanto, en ese periodo, las autoridades de PHA y los propietarios deberán revisar su Informe de Cotejo de Inquilinos EIV-SAVE con el fin de asegurarse de haber informado correctamente la ciudadanía o el estatus migratorio de las personas para determinar su elegibilidad. Si no cumplen con los requisitos establecidos, podrían enfrentar sanciones.

Vale precisar que esta nueva directriz es seguimiento a una carta que el HUD envió a las PHA y propietarios en diciembre de 2025 para recordarles sobre la obligación de cumplir con la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980 y la Orden Ejecutiva 14218 del presidente Donald Trump, titulada “Financiación por parte de los contribuyentes de las fronteras abiertas” para la verificación de ciudadanía y el estatus migratorio de todas las personas antes de ser admitidas a viviendas subvencionadas por la agencia, precisa El Diario.

LOS REQUISITOS QUE SE EXIGEN A LOS INQUILINOS DE VIVIENDAS FINANCIADAS POR EL HUD

A partir de la aplicación de la iniciativa “Limpieza general”, ahora los requisitos que se les exige a los inquilinos de viviendas financiadas por el HUD son:

Se exigirá prueba de ciudadanía a la persona que firme el contrato de arrendamiento, pero también a cualquiera que viva en el inmueble y reciba los beneficios públicos.

Lo mismo pasará con el estatus migratorio de cada miembro de la familia, independientemente de su edad. “[Cualquiera de los dos] debe determinarse antes de la admisión al programa de Vivienda Pública o al programa de Vales de Elección de Vivienda”, precisa el comunicado.

Asimismo, la ciudadanía o el estatus migratorio elegible debe determinarse antes de agregar a cualquier persona a un hogar asistido.

Los padres de menores de 18 años deben firman una declaración jurada informando de que sus hijos son ciudadanos estadounidenses o tienen documentos de presencia legal en EE.UU., precisa La Opinión.

Deben demostrar la ciudadanía mediante certificados de nacimiento o de naturalización, pasaportes u otros documentos.

Si hay uno más adultos mayores de 62 años, se les exigirá presentar, además, un documento que valide su edad y su estatus migratorio legal.

Verificación de ciudadanía obligatoria en viviendas del HUD: lo que toda familia debe saber (Foto: Freepik)

¿CÓMO SE VALIDARÁ EL ESTATUS MIGRATORIO DE LOS INQUILINOS O PROPIETARIOS?

Para la comprobación de estatus migratorio, las Autoridades de Vivienda Pública (PHA) deben verificar a través de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“El método principal para verificar el estatus migratorio elegible es el sistema automatizado del USCIS, la Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE). El HUD está colaborando activamente con el USCIS para establecer protocolos que supervisen el acceso de las PHA y garanticen que las PHA mantengan el acceso para cumplir con sus obligaciones”, indica la directiva.

TRUMP PIDE REPORTAR A INDOCUMENTADOS

Según la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA), el HUD y las PHA están obligadas a notificar al Departamento de Seguridad Nacional sobre cualquier persona que considere está indocumentada.

“Al evaluar a las solicitudes de asistencia, si una PHA emite formalmente una constatación de hecho o una conclusión de derecho, respaldada por una determinación del DHS o de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (…) de que una persona no se encuentra legalmente en Estados Unidos, la PHA debe proporcionar al DHS un informe con el nombre, la dirección y otra información de identificación del inquilino”, se menciona.

