El Gobierno de Estados Unidos anunció que ha decidido congelar el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, una medida que ha generado preocupación entre quienes tenían trámites en curso. La noticia ha provocado dudas sobre el tipo de visas que se verán afectados, dejando a muchos solicitantes en un limbo de incertidumbre. Embajadas y consulados se enfrentan ahora a un escenario donde las solicitudes no podrán avanzar hasta que el Departamento de Estado aclare los detalles, generando ansiedad entre quienes dependen de estos trámites para ingresar a EE.UU. La medida, que fue confirmada por las autoridades, aún carece de detalles concretos sobre su alcance, pero se indica que varios países de Latinoamérica podrían verse afectados.

Según información difundida por Fox News, basada en un memorando del Departamento de Estado, la pausa comenzará a aplicarse desde el 21 de enero, aunque no se ha especificado por cuánto tiempo se mantendrá ni si será una medida temporal o más permanente.

El documento instruye a las embajadas a suspender el procesamiento de visas conforme a la legislación vigente, mientras se realiza una reevaluación interna de los procedimientos. Hasta el momento, no se ha emitido un plazo concreto para levantar la suspensión ni se han dado criterios claros sobre cómo se eligieron los países afectados.

Miles de personas esperan noticias sobre sus visas en EE.UU. | Crédito: adrian825 / iStock / adrian825

Pausan visas de países latinoamericanos

Entre los países mencionados en los reportes iniciales se incluyen Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Nigeria y Tailandia. Sin embargo, un funcionario estadounidense confirmó a NBC News que varios países de Latinoamérica también se encuentran entre los afectados, incluyendo a Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, aunque la lista completa de los 75 países aún no ha sido publicada oficialmente.

La medida llega en un contexto de políticas migratorias más estrictas impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder, como parte de su agenda de seguridad y control fronterizo.

EE.UU. podría extender la pausa de visas según nuevas evaluaciones del Departamento de Estado. | Crédito: tzahiV / iStock / tzahiV

Hasta que el Departamento de Estado emita instrucciones formales, las dudas sobre quiénes podrán solicitar visas y en qué condiciones persistirán. Familias, estudiantes y trabajadores internacionales deberán estar atentos a los comunicados oficiales para conocer si su país se encuentra en la lista y cómo podrían reorganizar sus planes de viaje y trámites.

