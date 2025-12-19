Tras la información difundida en medios estadounidenses, muchos inmigrantes naturalizados en Estados Unidos se hacen hoy la misma pregunta: ¿podrían quitarme la ciudadanía? La inquietud surge luego de que se conociera que la administración del presidente Donald Trump estaría impulsando medidas más estrictas para revisar casos de naturalización presuntamente obtenida de manera fraudulenta.

De acuerdo con The New York Times, basado en documentos internos, la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibió instrucciones para intensificar los esfuerzos de desnaturalización, es decir, la revocación de la ciudadanía estadounidense a personas que, según las autoridades, habrían mentido o cometido fraude durante su proceso de naturalización.

Esta semana, USCIS envió guías internas a sus oficinas en todo el país con el objetivo de identificar entre 100 y 200 casos mensuales de ciudadanos naturalizados que podrían enfrentar procesos legales para perder la ciudadanía. Un vocero de la agencia indicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia para combatir el fraude migratorio.

Según la información, el enfoque estaría puesto en personas que habrían obtenido la ciudadanía de manera ilegal, con especial énfasis en casos originados durante la administración anterior. No obstante, la agencia evitó confirmar cifras exactas y se limitó a señalar que buscará la revocación de ciudadanía en casos donde se haya mentido o proporcionado información falsa.

La posible medida de USCIS ha generado inquietud en la comunidad de inmigración. | Crédito: O2O Creative / iStock / O2O Creative

¿Es fácil quitar la ciudadanía?

La abogada de inmigración Kathia Quirós, consultada por Telemundo, explicó que estos procesos no son inmediatos ni sencillos.“Después de que la oficina de inmigración decide que a esta persona se le debe desnaturalizar, hay que ponerla en un proceso de corte federal y son procesos que demoran”, señaló la especialista.

Quirós también puso en duda que las metas mensuales planteadas por USCIS sean realmente factibles, debido a la complejidad legal y al tiempo que requieren estos casos en tribunales federales.

¿Quiénes podrían estar en riesgo de desnaturalización?

Según la abogada, los casos que podrían enfrentar mayor riesgo son aquellos en los que exista evidencia clara de fraude durante el proceso migratorio. Entre ellos se encuentran:

Personas que usaron un nombre que no era el suyo al solicitar la ciudadanía.

al solicitar la ciudadanía. Quienes mintieron durante la entrevista de naturalización , especialmente al responder si habían cometido algún crimen en el pasado.

, especialmente al responder si habían cometido algún crimen en el pasado. Inmigrantes que ingresaron al país solicitando asilo por una razón falsa.

La experta aclaró que no se trata de errores menores, sino de información falsa que fue determinante para obtener beneficios migratorios.

Qué hacer si crees que podrías estar en riesgo

Ante la preocupación de muchos naturalizados, Quirós recomendó actuar con anticipación. “Buscar los récords de la corte de lo que sucedió, porque si el gobierno hace la investigación y los busca para desnaturalizarlos, van a tener que presentar esas pruebas”, aseguró.

Contar con documentación clara y asesoría legal puede ser clave en caso de que una persona sea notificada por las autoridades migratorias.

El debate sobre la ciudadanía en EE.UU. vuelve a estar en el centro de la agenda migratoria. | Crédito: John Moore/Getty Images

¿Cuántas personas podrían verse afectadas?

Si la meta de USCIS se cumpliera, la revocación de ciudadanía a entre 100 y 200 personas por mes podría traducirse en aproximadamente 2,400 casos al año. Sin embargo, hasta ahora la agencia no ha confirmado oficialmente estas cifras.

Por el momento, USCIS insiste en que sus acciones estarán dirigidas únicamente a quienes mintieron o proporcionaron información falsa durante los procesos de naturalización, mientras crece la preocupación entre comunidades inmigrantes que hoy observan con atención cualquier cambio en la política migratoria estadounidense.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!