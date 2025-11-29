El gobierno de Estados Unidos anunció una de las decisiones migratorias más sensibles de los últimos años: el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para un país del Caribe cuyos ciudadanos han dependido de este amparo para permanecer legalmente en territorio estadounidense. La medida, informada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), establece una fecha límite que impactará a cientos de miles de migrantes.

El anuncio, emitido el miércoles 26 de noviembre, señala que la cancelación entrará en vigor el 3 de febrero de 2026. Esto significa que miles de beneficiarios dejarán de contar con la protección que les permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU., colocándolos en un futuro escenario de irregularidad migratoria si no cuentan con otro estatus alternativo.

A partir del tercer párrafo, el DHS identifica al país afectado: Haití. De acuerdo con cifras oficiales, más de 350 mil ciudadanos haitianos serán alcanzados por la medida y, con ello, perderán los beneficios del TPS a partir de la fecha establecida.

DHS explica por qué elimina el TPS

En un comunicado de prensa, el DHS detalló que la revisión del estatus haitiano se realizó luego de consultas con diversos colaboradores interinstitucionales. Según dicho informe, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó que el país ya no cumple con los requisitos legales necesarios para permanecer designado bajo el programa.

La evaluación, llevada a cabo por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), determinó que las condiciones extraordinarias que motivaron la protección ya no justifican su continuidad.

Aunque la cancelación será efectiva recién en febrero de 2026, el DHS instó a los ciudadanos haitianos beneficiarios a “prepararse para salir del país si no tienen otra base legal para permanecer en Estados Unidos”. El aviso precisa que 352,959 personas serían afectadas directamente.

Qué es el TPS y qué requisitos exige

El TPS es un mecanismo que permite a nacionales de ciertos países permanecer temporalmente en Estados Unidos cuando las condiciones en su lugar de origen impiden su retorno seguro. De acuerdo con la información oficial del USCIS, un país puede ser designado para el programa por:

Conflictos armados en curso, como guerras civiles.

Desastres ambientales, incluidos huracanes, terremotos o epidemias.

Circunstancias extraordinarias y temporales que amenacen la seguridad de sus ciudadanos.

Mientras está vigente, este estatus permite vivir legalmente en EE.UU., tramitar un permiso de trabajo (EAD) y solicitar autorización de viaje. Sin embargo, el comunicado del DHS insiste en que Haití ya no cumple con los criterios y agrega que existen zonas aptas para el retorno, basándose en datos de reubicación interna.

Aun así, la recomendación del Departamento de Estado (DOS) contradice la idea de seguridad: actualmente mantiene una alerta de viaje nivel 4, la más alta, debido a los riesgos de secuestros, violencia criminal, disturbios, actividad terrorista y limitaciones graves en el acceso a servicios médicos.

