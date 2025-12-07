La posibilidad de un paisaje nevado para el 25 de diciembre podría hacerse realidad en distintas localidades de Estados Unidos. Esto se debe a los pronósticos meteorológicos que señalaron que la nieve es casi una garantía en áreas clave de este país. En esta nota, descubre en qué zonas de este país están las mayores posibilidades de una clásica ‘Navidad Blanca’.

Esta fuerte predicción por parte de los expertos en clima se debe a la presencia de nieve en fechas recientes. Por suponer, en esta última semana, alrededor del 40% del país quedó cubierto de nevadas debido a la tormenta invernal en el Medio Oeste, Nueva Inglaterra y la región del Atlántico Medio.

Ahora, se prevé que las acumulación seguirán en los próximos días e incluso semanas. Sin embargo, la Oficina Nacional de Administración y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) puntualizó que “las condiciones reales de cualquier año pueden variar considerablemente”.

A continuación, te mencionaré qué estados y ciudades de EE.UU. presentan mayores probabilidades de presenciar una ‘Navidad Blanca’, es decir, acumulaciones que superen los 2,5 centímetros de nieve en el suelo.

El norte del estado de Nueva York podría disfrutar de una Navidad Blanca. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué estados y ciudades presentan mayor probabilidad de Navidad Blanca

Según la NOAA, los estados que tienen grandes oportunidades de disfrutar pequeñas acumulaciones de nieve durante la fecha navideña son Minnesota, Maine, el norte de Nueva York, Idaho o algunas cadenas montañosas más nevadas de Estados Unidos.

Respectos a las ciudades, el análisis de AccuWeather arrojó que los estadounidenses que residen en Denver y Chicago podrían disfrutar de la Navidad con presencia de nieve, con un 34% y 33.5%, respectivamente.

Distintas familias de EE.UU. esperan la presencia de nieve durante la Navidad. (Foto: EFE)

En esta lista, también se incluye las ciudades de Indianápolis, Boston y Columbus. Ahora, los pueblos situados en las Montañas Rocosas y Nueva Inglaterra también presenciarían este fenómeno climático. Por suponer, Tahoe City (83.4%) y las estaciones de esquí de Colorado (94-99%) presentan muy altas probabilidades.

¿Y las zonas de la Costa Oeste, el Sur Profundo y la Costa del Golfo? la NOAA estableció que no existen probabilidades de que los ciudadanos estadounidenses que residen en estas áreas disfruten de una Navidad Blanca.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!