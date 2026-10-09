Si eres estudiante internacional en Estados Unidos o planeas trabajar en el país después de graduarte, una nueva propuesta del gobierno podría afectar tus opciones. La medida plantea que las universidades paguen hasta US$70,000 para recomendar a alumnos con visa F-1 al programa Optional Practical Training (OPT), un permiso que permite obtener experiencia laboral relacionada con los estudios; aunque todavía no entra en vigor, el costo podría terminar impactando a estudiantes, instituciones y empleadores. A continuación, te contamos todo lo implica esta iniciativa de la administración de Donald Trump.

Universidades de EE. UU. pagarían hasta US$100,000 por alumnos extranjeros en programa OPT (Foto: Magnific)

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA DE US$70,000 PARA QUE ESTUDIANTES EXTRANJEROS TRABAJEN EN EE.UU. TRAS GRADUARSE?

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) plantea que las universidades certificadas para recibir estudiantes extranjeros paguen una tarifa de US$70,000 por cada primera solicitud de Optional Practical Training (OPT), el programa que permite a estudiantes con visa F-1 trabajar temporalmente en empleos vinculados con su área de estudios.

Además, las instituciones tendrían que pagar US$30,000 por cada renovación del permiso, incluidas extensiones aplicables a ciertos graduados de áreas STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—. Aunque la obligación formal recaería en las universidades, estas podrían trasladar el costo a los estudiantes o empleadores, publica AP News.

¿Cómo cambiaría el OPT?

Actualmente, los estudiantes extranjeros que acceden al OPT pueden trabajar hasta un año después de graduarse, mientras que algunos titulados STEM pueden obtener dos años adicionales.

Bajo la propuesta, la universidad tendría que cubrir la tarifa antes de recomendar al estudiante en el sistema SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System o Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio, en español) y antes de que este solicite autorización de empleo ante USCIS.

La medida aún no está vigente, ya que fue presentada como propuesta de norma y está sujeta a un período de 60 días para comentarios públicos antes de que el gobierno decida si la adopta de forma definitiva.

La propuesta contempla US$70,000 por la solicitud inicial y US$30,000 por extensiones, incluidas las destinadas a graduados de carreras STEM (Foto: Freepik)

¿CÓMO IMPACTARÍA A UNIVERSIDADES Y ESTUDIANTES?

La propuesta elevaría de forma drástica el costo de acceder al OPT: las universidades deberían pagar US$70,000 por la autorización inicial de cada estudiante y US$30,000 por cada solicitud posterior, incluida la extensión STEM. Aunque el cobro formal recaería en las instituciones, el DHS reconoce que podrían trasladarlo a estudiantes, empleadores o al conjunto de su alumnado.

Impacto en las universidades

Las instituciones tendrían un gasto de hasta US$100,000 por estudiante que complete un período inicial de OPT y una extensión. Esto presionaría sus presupuestos y sus programas de apoyo a estudiantes internacionales.

Las universidades deben revisar bien sus presupuestos, toda vez que el monto debería ser cancelado antes de que un funcionario escolar designado recomiende al alumno en SEVIS, condición necesaria para que USCIS evalúe la autorización de empleo.

Las recomendaciones para OPT podrían reducirse, y se priorizarían ciertos programas o admitirían menos alumnos internacionales, especialmente si no cuentan con recursos para asumir los nuevos cargos.

Para afrontar el gasto, las instituciones podrían pedir nuevas cuotas, cobrar matrículas más altas o llegar a acuerdos con empleadores.

Impacto en los estudiantes

El OPT sería menos accesible si las universidades o los empleadores les trasladan parte o la totalidad del costo.

El efecto sería particularmente importante para graduados STEM que buscan la extensión: la tarifa adicional propuesta es de US$30,000, además de la inicial.

Menos oportunidades de OPT podrían hacer que EE.UU. resulte menos atractivo frente a otros destinos de estudio y limitar la posibilidad de obtener experiencia profesional estadounidense después de terminar una carrera.

De ser aprobado, la propuesta no sería retroactiva a OPT ya aprobados, solamente afectaría solicitudes recomendadas tras la entrada en vigor de una regla final.