Para miles que están a punto de iniciar un trámite migratorio en Estados Unidos, una nueva propuesta del gobierno ha encendido las alertas. Se trata de un nivel de identificación más profundo que, de aprobarse, afectaría a prácticamente todos los solicitantes de beneficios migratorios. Este nuevo estándar promete transformar cómo se verifica, clasifica y analiza a quienes buscan regularizar su estatus.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó un proyecto de regla que ampliaría la recolección y el uso de biometría en solicitudes migratorias, incluyendo pruebas de ADN, según una notificación publicada en el Federal Register.

Bajo esta propuesta, USCIS exigiría información biométrica a casi todos los solicitantes y a cualquier persona asociada a trámites migratorios, sin importar la edad, salvo excepciones específicas. Además, ampliaría la autoridad del DHS para recolectar biometría tras el arresto de personas no ciudadanas y redefiniría formalmente qué cuenta como “biometría”.

EE.UU. evalúa usar ADN en trámites migratorios como parte de un proceso de verificación más profundo. | Crédito: Freepik

Morgan Bailey, socia de Mayer Brown y exfuncionaria de alto nivel del DHS, explicó a Newsweek que la medida toma como base iniciativas previas, pero las lleva más lejos al incluir prácticamente a todos los solicitantes, así como a patrocinadores o peticionarios.

“Eliminaría los límites de edad”, señaló Bailey. “En general, no se toman datos biométricos de niños menores de 14 años ni de personas mayores de 79. Esta restricción desaparecería en muchas categorías de beneficios”, agregó.

La propuesta también establece lineamientos para la reutilización de datos biométricos, amplía la recolección y almacenamiento de ADN y define un estándar de “circunstancias extraordinarias” para justificar inasistencias a citas biométricas. El DHS afirma que la regla aclara los fines específicos para los que puede recolectarse biometría.

USCIS podría aplicar nuevas medidas que permitirían a EE.UU. solicitar ADN en más trámites migratorios. | Crédito: krblokhin / iStock / krblokhin

Las medidas afectarían a todas las personas que no son ciudadanas estadounidenses, incluidos residentes permanentes y migrantes que ya viven dentro del país. En conjunto, estos cambios marcan el inicio de una era de identificación más profunda, compleja y permanente para cualquier persona envuelta en un proceso migratorio en EE.UU.

