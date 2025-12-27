A causa de la tormenta invernal que se hizo presente esta semana, distintas áreas de Estados Unidos han sido cubiertos de nieve, dejando paisajes gélidos. Este fenómeno climático, que avanzó con rapidez en las últimas horas, obligó a las autoridades a tomar acciones para salvaguardar la integridad física de sus ciudadanos. En los siguientes párrafos, sabrás cuáles son los estados más afectados.

Es importante mencionarte que estas grandes acumulaciones de nieve se han registrado, en su mayoría, en zonas elevadas. Si bien también se presenció nevadas en carreteras y ciudades, las cantidades han sido relativamente bajas.

Bajo esa premisa, diversos estados han resultado afectados con el paso de este sistema de tormentas, ocasionando que muchas ciudadanos del país tomen las precauciones necesarias, especialmente los conductores que realizan viajes.

La presencia de nieve en EE.UU. obliga a los ciudadanos a usar ropa abrigadora. (Crédito: AFP)

Para comenzar, California ha registrado las mayores cantidades de nieve en las últimas 24 horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la comunidad montañosa de Aspendell ha presenciado 54 pulgadas de nieve.

Esto suele ser sorpresivo, ya que en ningún otro lugar del estado ha presenciado dicha cantidad de nieve. Por ejemplo, la carretera interestatal 80 acumuló un aproximado de 23 pulgadas.

Nueva York también se posiciona como una de las áreas afectadas por este fenómeno meteorológico. El NWS precisa que en el Central Park se registró cerca a 4.5 pulgadas de nieve; sin embargo, esto tuvo una repercusión en los vuelos áereos.

De acuerdo a los datos de FlightAware, más de 600 vuelos programados de distintos aeropuertos ubicados en Nueva York y Nueva Jersey tuvieron que ser cancelados.

A raíz de la tormenta invernal, muchos vuelos fueron cancelados en Nueva York. (Crédito: Daniel SLIM / AFP)

Las ciudades del mencionado estado que han registrado hasta 9 pulgadas de nieve en las últimas horas han sido Poughkeepsie y Pine Plains. A consecuencia de estas condiciones climáticas, su gobernadora Kathy Hochul declaró estado de emergencia en varios condados.

Otros estados que conforman la región Noreste de EE.UU., tales como Connecticut, Vermont, Rhode Island, Massachusetts y New Hampshire, también existió la presencia de fuertes nevadas.

Pronóstico meteorológico en EE.UU. para este fin de semana

El NWS alertó que las temperaturas gélidas y tormentas se mantendrán vigentes en áreas del norte del país durante este sábado. El descenso de los valores también estará vigente en los Grandes Lagos, específicamente Wisconsin y Michigan.

Respecto al centro y sur de Nueva Inglaterra, se prevé que sus ciudadanos visualizarán acumulaciones de nieve de hasta 7 pulgadas para este sábado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!