Tras el intenso frío que se registró en Estados Unidos durante el inicio del 2026 , las condiciones climáticas pueden mejorar en ciertas regiones. Un sistema de aire templado comenzará a desplazarse por el país, transformando el paisaje invernal en un panorama más agradable y primaveral. A continuación, te mencionaré en qué estados se presenciarían tardes soleados y noches menos gélidas. Presta atención.

Los ciudadanos que residen en diversos estados del país, especialmente aquellas situadas en las regiones del Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Noreste y partes del Atlántico Medio, experimentaron temperaturas gélidas desde el 1 de enero del 2026.

Es más, la región Sur también presentó registros térmicos por debajo lo habitual; sin embargo, estas condiciones climáticas no fueron de gran consideración, ya que el panorama fue templado.

A pesar de este patrón frío, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que habrá mejoras en los valores térmicos desde el lunes 5 de enero, dando paso a un clima más amigable.

Desde el inicio del 2026, distintos estados del país presenciaron temperaturas gélidas. (Crédito: AFP)

Qué estados de EE.UU. registrarán temperaturas cálidas en la próxima semana

Para Noah Bergren, el meteorólogo de FOX 35 Orlando, el repunte de las temperaturas se registrarán en los estados que conforman el Sur y las Grandes Llanuras del país, con valores que oscilarían entre los 59° y 86°F.

Por ejemplo, el estado de Florida será uno de los más beneficiados, ya que presentará un clima soleado con valores térmicos que llegarían entre los 80° y 84°F desde el próximo 9 de enero.

Florida registrará temperaturas de 84°F desde la próxima semana. (Crédito: TravelScape / Freepik)

En el valle de Mississippi se espera que las temperaturas alcancen hasta los 77°F en la próxima semana; de igual forma para Atlanta, la ciudad más poblada de Georgia, que registraría máximas de 70°F.

Aunque el Noreste presentó un clima gélido en estos días, el panorama cambiaría desde el lunes 5 de enero, ya que los distintos estados que conforman esta región presentarán una mejora en sus valores térmicos.

