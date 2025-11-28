A partir del 26 de diciembre, EE.UU. dará un giro importante en la revisión de viajeros: la CBP comenzará a aplicar controles biométricos más estrictos, con un objetivo claro y directo: digitalizar toda la información posible para revisar, con mayor precisión, cómo obtuvo cada persona su Green Card y qué ha hecho desde entonces. Esta modernización permitirá a las autoridades cruzar datos y detectar inconsistencias en segundos, algo que antes podía pasar desapercibido durante años.

El abogado Luis Victoria explicó a Univision Los Ángeles que estas regulaciones buscan “inspeccionar de manera mucho más minuciosa” a los residentes permanentes para determinar si obtuvieron la residencia mediante algún tipo de fraude. Y aunque la medida aplica a todos los extranjeros que entren o salgan del país, el enfoque principal estará en quienes tienen Green Card, pero no ciudadanía.

Con la nueva digitalización, tres situaciones podrían poner en riesgo el estatus de un residente al intentar reingresar a EE.UU.:

Permanecer más de un año fuera de Estados Unidos.

Haber obtenido la residencia mediante fraude.

Haber cometido un crimen después de recibir la Green Card.

Con la modernización de datos, CBP en EE.UU. podrá detectar posibles fraudes o antecedentes que pongan en riesgo una Green Card. | Crédito: CBP

Una de las principales sospechas que revisarán los agentes es el matrimonio ficticio como vía para conseguir la residencia. Pero no será la única. Manejar bajo la influencia del alcohol o drogas, o haber cometido cualquier delito, incluso menor, será suficiente para que un residente sea inspeccionado a fondo al regresar. En algunos casos, advierten, podría iniciar un proceso que termine en deportación.

Para los ciudadanos estadounidenses no hay riesgo, pero para los residentes permanentes con dudas, el consejo de los abogados es claro: revisar su historial migratorio antes de programar un viaje internacional.

Así afectará la nueva regla de la CBP a quienes tienen Green Card

El aviso publicado en el Registro Federal recalca que, según la ley migratoria, los residentes permanentes siguen siendo “extranjeros” a efectos de inspección. Por eso, con la nueva regla, serán procesados como tal, sin excepciones.

El abogado Henry Lindpere, de Manifest Law, advirtió que la digitalización hará que las agencias gubernamentales accedan más fácilmente a toda la información del viajero. Este cruce de datos puede representar un desafío serio para residentes con arrestos o condenas, incluso si sus casos fueron cerrados, anulados, expurgados o indultados.

Los abogados advierten que CBP en EE.UU. podría enviar a un residente con Green Card a un proceso migratorio si encuentra inconsistencias. | Crédito: CBP

Lindpere subraya que delitos que no aparecen en otras verificaciones de antecedentes sí podrían afectar la admisibilidad en la frontera. Su recomendación es contundente: “Si tiene cualquier antecedente, aunque haya sido borrado o indultado, hable con un abogado antes de viajar, porque ciertos delitos lo hacen inadmisible”.

El especialista concluye con una advertencia clara: “Significa que si intenta regresar al país, incluso con una Green Card, podría terminar en un tribunal de inmigración”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!