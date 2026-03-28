Varios productos dirigidos a niños fueron retirados del mercado estadounidense tras detectarse riesgos graves para la seguridad, incluyendo posibles lesiones e incluso la muerte. Entre los artículos afectados hay cunas, juguetes y accesorios de protección para el hogar. Uno de los casos más preocupantes es el de los moisés convertibles AirClub. Estos fueron retirados después de descubrirse que el mecanismo que los une a la cama de los adultos puede generar un espacio peligroso. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), esto “representa un peligro mortal de caída para los bebés”.

Más de 110,000 unidades fueron afectadas por este retiro. Las autoridades pidieron a las familias dejar de usarlas de inmediato y contactar a la empresa para recibir una pieza de reemplazo. El producto se vendió en Amazon entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, con precios entre 110 y 130 dólares, y hasta el momento no se han reportado lesiones.

Otro producto retirado es un kit de correas de plástico de la marca 4our Kiddies, diseñado para evitar que los muebles se vuelquen; sin embargo, se detectó que estas piezas pueden romperse o deteriorarse con el tiempo, lo que “puede generar riesgos de vuelco y atrapamiento que pueden resultar en lesiones graves o la muerte en niños o adultos mayores”.

Además, la CPSC advirtió que este producto podría dar una falsa sensación de seguridad. Se registraron al menos 150 incidentes en los que las correas fallaron, incluidos tres casos en los que los muebles se cayeron.

Entre ellos hay cunas, juguetes magnéticos, luces LED y vehículos eléctricos para niños. (Foto referencial: Freepik)

“Las pruebas de la CPSC revelaron que los dispositivos retirados no cumplían con los requisitos del estándar de la industria”, señaló la agencia.

También se retiraron casi 10,000 paquetes de pelotas magnéticas tipo fidget, debido a un grave riesgo de ingestión.

“Cuando los imanes de alta potencia son ingeridos, pueden atraerse entre sí o a otros objetos metálicos y quedar atrapados en el sistema digestivo”, indica el informe. “Esto puede provocar perforaciones, torsión o bloqueo de los intestinos, envenenamiento de la sangre y la muerte”.

Otro artículo afectado es un camión eléctrico de juguete para niños de la marca FUNTOK. Cerca de 2,000 unidades fueron retiradas por riesgos de incendio y quemaduras.

Las autoridades advierten sobre peligros como caídas, incendios e ingestión de baterías o imanes. (Foto referencial: Freepik)

“Shenzhen Luobei Trading Co. ha recibido 11 reportes de estos vehículos que se incendian, producen chispas, se derriten, se sobrecalientan o emiten humo”, informó la agencia, aunque no se han reportado heridos.

Finalmente, también se retiraron unas 26,000 unidades de luces LED decorativas Sunnyyes por el riesgo de ingestión de baterías tipo botón.

Recomiendan a los consumidores dejar de usar estos artículos y contactar a las empresas para reembolsos o reemplazos. (Foto referencial: Freepik)

“Cuando las baterías tipo moneda son ingeridas, pueden causar lesiones graves, quemaduras químicas internas y la muerte”, advirtió la CPSC.

Las autoridades recomiendan dejar de usar estos productos de inmediato y mantenerlos fuera del alcance de los niños.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!