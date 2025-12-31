La recta final del año no solo trajo diversos cambios para Estados Unidos, sino también la llegada de un nuevo sistema invernal con una combinación de frío ártico, nevadas intensas, ráfagas fuertes y lluvias abundantes en regiones poco habituales. Esto mantendrá las condiciones invernales más severas y hará que más de un residente o turista sienta que ‘se congela’ en esta Nochevieja. Si eres de los que llegó al país para recibir las 12 de la noche viendo caer la bola en Times Square, caminando por Nueva York, conociendo Los Ángeles o San Francisco o frente al mar en Florida, es bueno que sepas cuál es el pronóstico del tiempo para este 31 de diciembre y el 1 de enero, porque lo más probable es que tengas que ajustar tu itinerario, elegir la ropa adecuada para el clima gélido y no olvidar las botas o paraguas; además de tener en cuenta que se pueden registrar retrasos en vuelos o afectarse los viajes por las carreteras interestatales a causa de la pérdida de visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que tras las fuertes nevadas que azotaron el norte del país, “gran parte del territorio continental de EE. UU. entrará en un período de clima relativamente tranquilo” con miras al nuevo año; sin embargo, no todas las regiones tendrán un respiro durante las festividades.

Por ejemplo, una ráfaga de aire ártico traerá temperaturas gélidas hasta el sur de Tampa, Florida, mientras que se esperan varios metros más de nieve en la región de los Grandes Lagos durante los próximos días, según el servicio meteorológico. Incluso, se espera una ligera nevada llegará hasta el valle de Ohio el 31 de diciembre.

Se espera caída de nieve en la región de los Grandes Lagos en la víspera de Año Nuevo. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

California en alerta por posibles inundaciones

Tras varios días donde predominó el tiempo seco, las mañanas frías y la presencia de niebla, ahora los pronósticos marcan el retorno de la lluvia para las celebraciones de Año Nuevo.

“Hemos disfrutado de un respiro luego de las inundaciones que se registraron durante los días de Nochebuena y Navidad pero, lamentablemente, regresa la lluvia hacia el Estado Dorado durante esta semana, y es que, a partir del miércoles 31, vamos nuevamente a recibir más precipitaciones hacia la costa oeste y el Servicio Nacional de Meteorología indica que las mismas localidades afectadas por las lluvias de Navidad están con riesgos de inundaciones nuevamente”, explicó Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo Washington D.C el martes 30.

Por su parte, la la meteoróloga de AccuWeather, Elizabeth Danco, indicó a USA Today que “si bien aún habrá áreas con malas condiciones de viaje hasta el día de Año Nuevo, gran parte del país tendrá buenas condiciones de viaje luego de las tormentas invernales consecutivas que azotaron partes del Medio Oeste y el Noreste”.

Frío en Florida para el 31 de diciembre

El experto detalló durante la mañana del miércoles que “nos despedimos del año con frío en gran parte del país y más nieve que va en camino al área de los Grandes Lagos y noreste del país. Hoy en Florida han amanecido con alertas porque las temperaturas han caído al rango de los 30° y se sienten en valores congelantes de hasta 28° en sectores como Tampa y Orlando. En la tarde estará fresquito con máxima de a penas 64° en Miami y el frío continúa para la madrugada del jueves 1 de enero porque otra vez las temperaturas caen al rango de los 40°”.

Pronóstico para el noreste de EE.UU. este 31 de diciembre

Hay nieve en camino para la tarde de este miércoles, último día del 2025. Aquí te explico lo que necesitas saber para tomar precauciones.

“Ciudades como Chicago van a estar recibiendo algo de nieve, al igual que partes de Pensilvania y sectores que bordean los Grandes Lagos. Para el jueves 1 de enero la ciudad de Nueva York pudiera estar recibiendo el Año Nuevo con algunos copitos de nieve y también algunas nevadas se esperan en Boston y partes de Nueva Inglaterra”, agregó Martínez.

Desde AccuWeather destacan que las ráfagas de nieve podrían causar una repentina pérdida de visibilidad en las carreteras interestatales entre los Grandes Lagos y los Apalaches.

Qué se espera en el Medio Oeste en la víspera de Año Nuevo: pronóstico

La nieve por efecto lago, que se desarrolla cuando el aire frío sopla sobre un lago relativamente templado y crea fuertes nevadas a sotavento, podría traer de 30 a 60 cm de nieve, y hasta 90 cm en algunas áreas, a sotavento del lago Ontario y el lago Erie durante los próximos días, dijo el servicio meteorológico.

De esta manera, se espera que las nevadas más ligeras se extiendan hasta el valle de Ohio y alcancen los Apalaches centrales el día de Año Nuevo. “La combinación de nieve en el viento, rápidas reducciones en la visibilidad y asfalto resbaladizo pueden aumentar el riesgo de trompos y accidentes esta semana”, agregó la meteoróloga de AccuWeather, Alyssa Glenny.

Una ráfaga de aire ártico traerá temperaturas gélidas hasta el sur de Tampa, Florida y también a California. (Foto: AFP) / JONATHAN ALCORN

Pronóstico del clima en EE.UU. hasta el viernes 02 de enero

El meteorólogo de Telemundo Washington D.C. señaló cuánta nieve estará cayendo en el arranque del 2026.

Chicago se espera poca nieve (0.5″)

Nueva York (0.3″)

Detroit (1.2″)

Columbus (0.7″)

Erie (9.5″)

Syracuse (3.9″)

Boston (1.6″)

Philadelphia (0.1″)

En cuanto al frío, este continuará en diversas zonas de EE.UU. y con el viento las temperaturas se sentirán aún más bajas y de casi 0° en ciudades como Minneapolis

Minneapolis: 1° el jueves 01, 6° el viernes 02, 5° el sábado 03

Chicago: 14° el jueves 01, 17° el viernes 02, 19° el sábado 03

Houston: 43° el jueves 01, 62° el viernes 02, 55° el sábado 03

Miami: 48° el jueves 01, 53° el viernes 02, 55° el sábado 03

Boston: 25° el jueves 01, 14° el viernes 02, 19° el sábado 03

New York: 27° el jueves 01, 22° el viernes 02, 26° el sábado 03

Raleigh: 34° el jueves 01, 30° el viernes 02, 39° el sábado 03

