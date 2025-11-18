Si estás alistando planes para Thanksgiving, esta semana te conviene estar muy pendiente del clima. Entre el calor que por fin se despide de Texas, la lluvia que avanza desde el oeste y hasta algo de nieve en las montañas, el pronóstico del 18 al 21 de noviembre llega bastante movido. Aquí te cuento, qué puedes esperar según donde estés en Estados Unidos.

El giro comenzará a sentirse a partir del miércoles 19 de noviembre, cuando las lluvias finalmente lleguen a Texas, poniendo fin al intenso calor que ha dominado la región. Sin embargo, no solo traerán alivio: el tiempo severo será una posibilidad real. Entre jueves y viernes podrían desarrollarse lluvias fuertes, granizo e incluso tornados, especialmente en el centro y este del estado.

El pronóstico indica que el clima en Estados Unidos cambiará desde el miércoles con la llegada de lluvias a Texas. | Crédito: Noticias Telemundo

Mientras tanto, el sistema seguirá desplazándose hacia el interior del país. En el oeste, la baja presión que hoy mantiene a California bajo riesgo de inundaciones continuará su viaje dejando a su paso condiciones activas. En las Montañas Rocosas, particularmente en Colorado, se esperan nevadas en zonas elevadas, mientras que Arizona y Nuevo México recibirán lluvias asociadas al mismo sistema.

Más hacia el este, el panorama será contrastante. Florida se mantendrá estable y con condiciones excelentes durante gran parte de la semana, convirtiéndose en una de las pocas áreas sin afectación directa. Por el contrario, desde el noreste hacia el centro del país, la actividad de precipitaciones aumentará notablemente entre el jueves 20 y viernes 21, cuando el sistema avance sobre esa franja dejando un ambiente sumamente lluvioso.

El pronóstico señala que el clima en Estados Unidos será más lluvioso el viernes, especialmente en el centro y noreste del país. | Crédito: Noticias Telemundo

En resumen, la semana traerá un cambio marcado: del calor extremo y las inundaciones, Estados Unidos pasará a un escenario dominado por lluvias, nieve y riesgo de clima severo. Una transición típica de noviembre, pero con un impacto amplio de costa a costa.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!