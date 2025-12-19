El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del programa de lotería de visas de diversidad, una medida que vuelve a sacudir el debate migratorio en el país. La orden fue dada por el presidente Donald Trump y confirmada el jueves por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras conocerse que el sospechoso de los recientes tiroteos en Brown University y contra un profesor del MIT había ingresado al país mediante este programa.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Noem informó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recibió la instrucción directa de pausar el programa DV1, al que calificó como “desastroso”. “Por orden del presidente Trump, instruyo inmediatamente a USCIS a pausar el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense resulte perjudicado”, escribió la funcionaria.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



El caso que detonó la decisión

Noem se refirió al sospechoso de los tiroteos, identificado como Claudio Neves Valente, como un “individuo atroz” que, en sus palabras, “nunca debería haber sido admitido en nuestro país”. El hombre fue hallado muerto el jueves y, según las autoridades, había ingresado legalmente a Estados Unidos en 2017 a través del programa de lotería de visas de diversidad. Posteriormente obtuvo la residencia permanente, conocida como green card.

De acuerdo con la información oficial, Neves Valente había estudiado una maestría en Brown University con una visa de estudiante desde el año 2000. Se matriculó el 1 de septiembre de ese año, solicitó una licencia en abril de 2001 y se dio de baja formalmente en 2003. Sin embargo, no está claro cuál fue su estatus migratorio entre ese periodo y la obtención de la visa DV1 en 2017.

El tiroteo que involucró a un exbeneficiario de la lotería de visas fue el detonante de la decisión del gobierno de EE.UU. de suspender el programa. | Crédito: Bing Guan / AFP

¿Qué es la lotería de visas?

La lotería de visas es un programa administrado por el Departamento de Estado que permitía la entrada legal a Estados Unidos de hasta 55,000 inmigrantes al año, provenientes de países con bajas tasas de migración hacia ese país. Las visas se distribuyen entre seis regiones geográficas y ningún país puede recibir más del 7% del total anual.

En América Latina, el programa incluía a países como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y República Dominicana. En cambio, Cuba y Venezuela quedaron excluidos en 2024 del listado de países elegibles.

Este programa fue creado en 1990 como parte de la Ley de Inmigración firmada por el entonces presidente George H. W. Bush, con el objetivo de diversificar el origen de la población inmigrante en Estados Unidos.

La lotería de visas quedó en pausa por orden del gobierno de EE.UU., generando incertidumbre entre miles de postulantes. | Crédito: AlxeyPnferov / iStock / AlxeyPnferov

¿A quiénes afecta la suspensión de la lotería de visas?

La pausa del programa afecta directamente a miles de personas que cada año postulan a la lotería de visas, especialmente ciudadanos de países latinoamericanos, africanos y asiáticos que veían en este sistema una de las pocas vías legales para obtener la residencia permanente en EE.UU.

También impacta a quienes ya estaban en proceso o esperaban la apertura de nuevas convocatorias, ya que, por el momento, no se están aceptando ni procesando solicitudes bajo el programa DV1.

¿Hasta cuándo estará suspendida la lotería de visas?

Por ahora, no hay una fecha definida para la reactivación del programa. Las autoridades no han aclarado si se trata de una suspensión temporal o de un paso previo a su cancelación definitiva.

Kristi Noem recordó que durante el primer mandato de Trump, en 2017, ya había impulsado el fin de este programa tras el atropello masivo ocurrido en Nueva York, perpetrado por un terrorista de ISIS que también había ingresado al país bajo el sistema de lotería de visas y que dejó ocho personas muertas.

Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene para miles de aspirantes alrededor del mundo, a la espera de saber si la lotería de visas volverá a abrirse o pasará a la historia como uno de los programas migratorios eliminados bajo la actual política de seguridad del gobierno estadounidense.

