A partir del 1 de junio, miles de propietarios en la ciudad de Nueva York tendrán que adaptarse a una nueva exigencia para sacar la basura, una medida que busca ordenar el manejo de residuos en barrios tan distintos como Washington Heights, Sunset Park, Jackson Heights o el sur del Bronx, donde la comunidad latina convive a diario con bolsas amontonadas en las aceras y ratas entre los edificios. La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para mejorar la limpieza urbana, reducir la presencia de residuos en las calles y continuar con una de las batallas más visibles de los últimos años: el control de las ratas en los cinco distritos. Si vives en Nueva York o administras una propiedad en la ciudad, conviene prestar atención a este cambio: aunque la obligación no afecta a todos los inmuebles, quienes estén incluidos en la normativa deberán utilizar exclusivamente el contenedor oficial aprobado por el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés). De lo contrario, podrían enfrentarse a multas económicas desde el primer día de vigencia de la norma, algo que muchos propietarios quieren evitar en bloques donde ya pasan con frecuencia los inspectores.

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¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR CON LA NUEVA REGLA?

La nueva obligación se aplica únicamente a las propiedades residenciales que tienen entre una y nueve unidades habitacionales. En otras palabras, está pensada para casas y edificios pequeños, muy comunes en zonas con alta población hispana como Corona, Inwood, Bushwick o Mott Haven.

Tipo de propiedad:

Tipo de propiedad ¿Debe usar el contenedor oficial? Casa unifamiliar Sí Casa bifamiliar Sí Edificio de 3 a 9 unidades Sí Edificios de alta densidad No, tienen otro sistema previsto Grandes complejos residenciales No, por ahora

Las autoridades de la ciudad han aclarado que estos propietarios ya estaban obligados desde hace más de un año a utilizar recipientes con tapas herméticas. Lo que cambia ahora es que los residuos deberán colocarse específicamente en los contenedores oficiales de la ciudad.

MULTAS PARA QUIENES NO TENGAN EL RECIPIENTE AUTORIZADO

Uno de los puntos más importantes de la normativa es que su incumplimiento tendrá consecuencias económicas desde el inicio. No basta con tener “cualquier” zafacón: debe ser el modelo oficial aprobado por el DSNY.

Sanciones establecidas:

Infracción Multa Primera infracción 50 dólares Segunda infracción 100 dólares Tercera infracción y posteriores 200 dólares

Por eso, quienes todavía no hayan adquirido el recipiente oficial tienen pocos días para hacerlo antes de que comiencen las inspecciones y eventuales sanciones, especialmente en cuadras con mucho tránsito peatonal, cerca del subway o de zonas comerciales con bodegas y restaurantes.

¿CÓMO SON LOS NUEVOS CONTENEDORES OFICIALES?

Los contenedores autorizados por la ciudad son de color gris y llevan impreso el logotipo blanco del DSNY. Según explicaron los funcionarios cuando fueron presentados en 2024, estos recipientes fueron diseñados para ser más resistentes y, al mismo tiempo, más económicos que muchas de las alternativas disponibles en el mercado. Se trata de los “NYC Bins” que la ciudad está promoviendo como estándar para las viviendas pequeñas.

Tamaños de contenedores:

Capacidad Disponible 13 galones Sí 21 galones Sí 25 galones Sí 35 galones Sí 45 galones Sí

El modelo de 45 galones, uno de los más utilizados por viviendas familiares, tiene un precio aproximado de 50 dólares, aunque puede variar según la tienda y el distrito.

UNA MEDIDA LIGADA A LA LUCHA CONTRA LAS RATAS

La exigencia forma parte de una estrategia más amplia impulsada inicialmente durante la administración del exalcalde Eric Adams y que continúa bajo el liderazgo actual en la ciudad. Durante años, la presencia de bolsas de basura acumuladas en las aceras ha sido señalada como uno de los principales factores que favorecen la proliferación de roedores en la ciudad. Por ese motivo, las autoridades han apostado por reemplazar progresivamente las bolsas expuestas por sistemas de contenedores cerrados.

Además, la ciudad ya trabaja en la instalación de los llamados “Contenedores Imperio”, estructuras de mayor capacidad destinadas a edificios de alta densidad. El objetivo es que ese sistema se implemente por completo hacia 2031, empezando por zonas donde la queja por ratas ha sido más fuerte, como partes de West Harlem y el Upper West Side.

El servicio de recojo de basura podría variar un poco en nueva York tras la entrada en vigor de esta norma (Foto: AFP)

¿DÓNDE COMPRAR UN CONTENEDOR OFICIAL DE BASURA EN NUEVA YORK?

Los recipientes autorizados pueden adquirirse en distintos puntos de venta distribuidos por los cinco distritos. Muchos de estos lugares son tiendas grandes de mejoras para el hogar o centros de distribución ubicados cerca de avenidas principales, donde es relativamente fácil llegar en auto o transporte público.

Bronx

600 Exterior Street

1806 E Gun Hill Road

2560 Bruckner Boulevard

Brooklyn

230 Nostrand Avenue

550 Hamilton Avenue

5700 Avenue U

579 Gateway Drive

2970 Cropsey Avenue

Queens

73-01 25th Avenue

131-35 Avery Avenue

124-03 31st Avenue

75-09 Woodhaven Boulevard

92-30 168th Street

13220 Merrick Boulevard

50-10 Northern Boulevard

59-15 Maurice Avenue

11220 Rockaway Boulevard

Manhattan

410 East 61st Street

40 West 23rd Street

Staten Island

2750 Veterans Road West

2501 Forest Avenue

545 Targee Street

Si vives en manhattan o en partes de Brooklyn donde el espacio en la acera es limitado (Brownstones, walk-ups), puede ser útil optar por un tamaño más pequeño y coordinar bien los horarios para sacar el contenedor y evitar que permanezca muchas horas en la calle.

LO QUE DEBEN RECORDAR LOS PROPIETARIOS ANTES DEL 1 DE JUNIO

Para evitar multas y cumplir con la nueva normativa, los propietarios de viviendas de entre una y nueve unidades deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Comprar un contenedor oficial del DSNY.

Utilizar exclusivamente ese recipiente para sacar los residuos.

Mantener la tapa completamente cerrada.

Colocar la basura dentro del contenedor y no en bolsas expuestas en la acera.

Verificar que el tamaño elegido sea adecuado para el volumen de residuos de la propiedad.

La entrada en vigor de esta medida representa uno de los cambios más importantes en la gestión de residuos residenciales de la ciudad de Nueva York en los últimos años. Para las autoridades, el objetivo es claro: calles más limpias, menos basura expuesta y un nuevo paso en la larga lucha contra las ratas que ha marcado la agenda municipal reciente, especialmente en los barrios donde viven y trabajan miles de familias hispanas.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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