A partir del 1 de junio, miles de propietarios en la ciudad de Nueva York tendrán que adaptarse a una nueva exigencia para sacar la basura, una medida que busca ordenar el manejo de residuos en barrios tan distintos como Washington Heights, Sunset Park, Jackson Heights o el sur del Bronx, donde la comunidad latina convive a diario con bolsas amontonadas en las aceras y ratas entre los edificios. La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para mejorar la limpieza urbana, reducir la presencia de residuos en las calles y continuar con una de las batallas más visibles de los últimos años: el control de las ratas en los cinco distritos. Si vives en Nueva York o administras una propiedad en la ciudad, conviene prestar atención a este cambio: aunque la obligación no afecta a todos los inmuebles, quienes estén incluidos en la normativa deberán utilizar exclusivamente el contenedor oficial aprobado por el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés). De lo contrario, podrían enfrentarse a multas económicas desde el primer día de vigencia de la norma, algo que muchos propietarios quieren evitar en bloques donde ya pasan con frecuencia los inspectores.
¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR CON LA NUEVA REGLA?
La nueva obligación se aplica únicamente a las propiedades residenciales que tienen entre una y nueve unidades habitacionales. En otras palabras, está pensada para casas y edificios pequeños, muy comunes en zonas con alta población hispana como Corona, Inwood, Bushwick o Mott Haven.
Tipo de propiedad:
|Tipo de propiedad
|¿Debe usar el contenedor oficial?
|Casa unifamiliar
|Sí
|Casa bifamiliar
|Sí
|Edificio de 3 a 9 unidades
|Sí
|Edificios de alta densidad
|No, tienen otro sistema previsto
|Grandes complejos residenciales
|No, por ahora
Las autoridades de la ciudad han aclarado que estos propietarios ya estaban obligados desde hace más de un año a utilizar recipientes con tapas herméticas. Lo que cambia ahora es que los residuos deberán colocarse específicamente en los contenedores oficiales de la ciudad.
MULTAS PARA QUIENES NO TENGAN EL RECIPIENTE AUTORIZADO
Uno de los puntos más importantes de la normativa es que su incumplimiento tendrá consecuencias económicas desde el inicio. No basta con tener “cualquier” zafacón: debe ser el modelo oficial aprobado por el DSNY.
Sanciones establecidas:
|Infracción
|Multa
|Primera infracción
|50 dólares
|Segunda infracción
|100 dólares
|Tercera infracción y posteriores
|200 dólares
Por eso, quienes todavía no hayan adquirido el recipiente oficial tienen pocos días para hacerlo antes de que comiencen las inspecciones y eventuales sanciones, especialmente en cuadras con mucho tránsito peatonal, cerca del subway o de zonas comerciales con bodegas y restaurantes.
¿CÓMO SON LOS NUEVOS CONTENEDORES OFICIALES?
Los contenedores autorizados por la ciudad son de color gris y llevan impreso el logotipo blanco del DSNY. Según explicaron los funcionarios cuando fueron presentados en 2024, estos recipientes fueron diseñados para ser más resistentes y, al mismo tiempo, más económicos que muchas de las alternativas disponibles en el mercado. Se trata de los “NYC Bins” que la ciudad está promoviendo como estándar para las viviendas pequeñas.
Tamaños de contenedores:
|Capacidad
|Disponible
|13 galones
|Sí
|21 galones
|Sí
|25 galones
|Sí
|35 galones
|Sí
|45 galones
|Sí
El modelo de 45 galones, uno de los más utilizados por viviendas familiares, tiene un precio aproximado de 50 dólares, aunque puede variar según la tienda y el distrito.
UNA MEDIDA LIGADA A LA LUCHA CONTRA LAS RATAS
La exigencia forma parte de una estrategia más amplia impulsada inicialmente durante la administración del exalcalde Eric Adams y que continúa bajo el liderazgo actual en la ciudad. Durante años, la presencia de bolsas de basura acumuladas en las aceras ha sido señalada como uno de los principales factores que favorecen la proliferación de roedores en la ciudad. Por ese motivo, las autoridades han apostado por reemplazar progresivamente las bolsas expuestas por sistemas de contenedores cerrados.
Además, la ciudad ya trabaja en la instalación de los llamados “Contenedores Imperio”, estructuras de mayor capacidad destinadas a edificios de alta densidad. El objetivo es que ese sistema se implemente por completo hacia 2031, empezando por zonas donde la queja por ratas ha sido más fuerte, como partes de West Harlem y el Upper West Side.
¿DÓNDE COMPRAR UN CONTENEDOR OFICIAL DE BASURA EN NUEVA YORK?
Los recipientes autorizados pueden adquirirse en distintos puntos de venta distribuidos por los cinco distritos. Muchos de estos lugares son tiendas grandes de mejoras para el hogar o centros de distribución ubicados cerca de avenidas principales, donde es relativamente fácil llegar en auto o transporte público.
Bronx
- 600 Exterior Street
- 1806 E Gun Hill Road
- 2560 Bruckner Boulevard
Brooklyn
- 230 Nostrand Avenue
- 550 Hamilton Avenue
- 5700 Avenue U
- 579 Gateway Drive
- 2970 Cropsey Avenue
Queens
- 73-01 25th Avenue
- 131-35 Avery Avenue
- 124-03 31st Avenue
- 75-09 Woodhaven Boulevard
- 92-30 168th Street
- 13220 Merrick Boulevard
- 50-10 Northern Boulevard
- 59-15 Maurice Avenue
- 11220 Rockaway Boulevard
Manhattan
- 410 East 61st Street
- 40 West 23rd Street
Staten Island
- 2750 Veterans Road West
- 2501 Forest Avenue
- 545 Targee Street
Si vives en manhattan o en partes de Brooklyn donde el espacio en la acera es limitado (Brownstones, walk-ups), puede ser útil optar por un tamaño más pequeño y coordinar bien los horarios para sacar el contenedor y evitar que permanezca muchas horas en la calle.
LO QUE DEBEN RECORDAR LOS PROPIETARIOS ANTES DEL 1 DE JUNIO
Para evitar multas y cumplir con la nueva normativa, los propietarios de viviendas de entre una y nueve unidades deben tener en cuenta los siguientes puntos:
- Comprar un contenedor oficial del DSNY.
- Utilizar exclusivamente ese recipiente para sacar los residuos.
- Mantener la tapa completamente cerrada.
- Colocar la basura dentro del contenedor y no en bolsas expuestas en la acera.
- Verificar que el tamaño elegido sea adecuado para el volumen de residuos de la propiedad.
La entrada en vigor de esta medida representa uno de los cambios más importantes en la gestión de residuos residenciales de la ciudad de Nueva York en los últimos años. Para las autoridades, el objetivo es claro: calles más limpias, menos basura expuesta y un nuevo paso en la larga lucha contra las ratas que ha marcado la agenda municipal reciente, especialmente en los barrios donde viven y trabajan miles de familias hispanas.
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