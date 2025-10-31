Los migrantes en Estados Unidos han llevado consigo muchas costumbres de su país, pero pocas tan entrañables como el Día de Muertos. Esta celebración, que une lo espiritual con lo familiar, se ha convertido en una manera de mantener vivos los recuerdos y las raíces mexicanas, incluso lejos de casa. Si este año planeas armar tu altar de Día de Muertos en EE.UU., hay fechas muy específicas que marcan su preparación y significado.

El momento exacto para colocar tu altar

De acuerdo con el Gobierno de México, las fechas centrales de esta conmemoración son el 1 y 2 de noviembre, pero las almas comienzan a llegar desde antes. Según la tradición, el 27 de octubre se abren los caminos del más allá y las almas inician su visita. Cada día tiene su propio sentido, y conocerlo te ayudará a preparar tu altar con intención y respeto.

27 de octubre: se colocan ofrendas para las mascotas que ya partieron.

se colocan ofrendas para que ya partieron. 28 de octubre: se reciben las almas de quienes murieron de forma trágica o violenta , colocando flores, veladoras y agua.

se reciben , colocando flores, veladoras y agua. 29 de octubre: se encienden velas para las ánimas del purgatorio , pidiendo que encuentren paz.

se encienden velas para , pidiendo que encuentren paz. 30 de octubre: se dedica a las almas olvidadas o sin familia , aquellas que ya nadie recuerda.

se dedica a , aquellas que ya nadie recuerda. 31 de octubre: se honra a los niños no bautizados .

se honra a . 1 de noviembre: es el Día de Todos los Santos , dedicado a los niños y niñas fallecidos.

es el , dedicado a los fallecidos. 2 de noviembre: llega el Día de los Fieles Difuntos, momento en que el altar debe estar completo para recibir a todos los seres queridos.

En otras palabras, aunque muchos colocan su altar desde el 27 de octubre, el 1 y 2 de noviembre son los días más importantes, ya que simbolizan el reencuentro con los familiares que ya no están.

En Día de Muertos, las familias colocan altares para recordar con amor a quienes ya partieron. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Qué debe llevar un altar de Día de Muertos tradicional

Si vives en Estados Unidos y planeas montar tu altar, no necesitas grandes cosas: lo esencial es la intención y el amor. Sin embargo, hay elementos tradicionales que no pueden faltar, porque cada uno tiene un significado especial dentro de la cultura mexicana:

Veladoras: representan la luz que guía a las almas en su camino.

representan la a las almas en su camino. Incienso: purifica el ambiente y ahuyenta las malas energías.

purifica el ambiente y ahuyenta las malas energías. Agua: calma la sed de los difuntos después de su largo viaje.

calma la después de su largo viaje. Sal: simboliza pureza y evita que los espíritus se pierdan.

simboliza y evita que los espíritus se pierdan. Flor de cempasúchil: su color y aroma ayudan a guiar las almas hasta la ofrenda .

su color y aroma ayudan a . Pan de muerto: recuerda el ciclo de la vida y la muerte .

recuerda el . Frutas de temporada: ofrecen vitalidad y abundancia .

ofrecen . Calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto: representan la presencia alegre de la muerte .

representan la . Papel picado: adorna el altar y simboliza el elemento aire .

adorna el altar y simboliza el . Comidas favoritas de los difuntos: se colocan como ofrenda de cariño y memoria .

se colocan como . Fotografías: son el corazón del altar, porque hacen presente a quienes se recuerda.

En Estados Unidos, cada vez más migrantes celebran el Día de Muertos para mantener vivas sus raíces y costumbres. | Crédito: Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El Día de Muertos no solo se celebra en México; cada año, más familias mexicanas en Estados Unidos preparan sus altares en casas, escuelas, parques o centros comunitarios. Lo hacen para honrar a sus antepasados, enseñar a sus hijos el valor de las tradiciones y, sobre todo, mantener viva la conexión con sus raíces.

