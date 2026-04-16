La rutina de manejar en Nueva York ya es bastante intensa como para sumar una multa inesperada por una distracción de pocos segundos. Y eso es justamente lo que muchos conductores hispanos en Queens, Brooklyn, el Bronx y Manhattan deben tener en cuenta desde este 17 de abril, cuando la ciudad endurece la vigilancia sobre los carriles exclusivos de autobús con un sistema de cámaras que ya venía funcionando en fase de advertencia. En una ciudad donde cada minuto cuenta, sobre todo para quienes van apurados entre el trabajo, la escuela de los niños o una cita médica, la nueva medida puede parecer un detalle menor, pero no lo es: una mala maniobra puede terminar en sanción, y además afectar el objetivo central de la MTA y la ciudad, que buscan que los buses circulen más rápido y sin tantos bloqueos en avenidas clave.

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LA NUEVA REGLA: CÁMARAS Y CONTROL EN CARRILES DE AUTOBÚS

La medida forma parte del programa de Control Automatizado de Tráfico mediante Cámaras, conocido como ACE, impulsado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA). En términos simples, más autobuses estarán equipados con cámaras capaces de detectar infracciones en tiempo real.

Estas cámaras no solo registran lo que ocurre en la vía: también identifican matrículas y envían la información de forma automática al New York City Department of Transportation y al New York City Department of Finance.

Desde este 17 de abril, dos rutas se suman plenamente al sistema:

P17: de Flushing a Jamaica.

P27: de Flushing a Cambria Heights.

El bus 17 de Flushing a Jamaica es una de las líneas que contará con esta tecnología (Foto: MTA)

¿QUÉ CONDUCTAS SERÁN MULTADAS?

Aquí es donde muchos conductores pueden cometer un error sin darse cuenta. Las cámaras sancionarán varias acciones comunes en calles muy transitadas de Nueva York, especialmente en zonas donde el tráfico ya es pesado a la hora pico.

Infracciones detectadas por el sistema ACE:

Conducir por carriles exclusivos de autobús.

Detenerse o estacionar en esos carriles.

Bloquear paradas de autobús.

Estacionar en doble fila en vías destinadas al transporte público.

Esperar pasajeros en zonas no permitidas.

Dicho de forma simple: si interfieres con el paso del autobús, hay muchas probabilidades de que te llegue una multa.

¿DESDE CUÁNDO APLICAN LAS MULTAS?

Fecha Detalle 16 de febrero de 2026 Inicio del período de advertencia 17 de abril de 2026 Inicio oficial de multas

Durante 60 días hubo advertencias, pero ese margen ya terminó. A partir de ahora, las sanciones ya son reales.

¿CUÁNTO TENDRÁS QUE PAGAR?

Tipo de infracción Monto Primera infracción US$50 Reincidencias Hasta US$250

Las multas se pueden pagar de varias formas:

En línea.

A través de apps móviles.

Por correo.

En persona.

Siempre siguiendo las indicaciones del New York City Department of Finance. Si se pasa el plazo, pueden sumarse recargos, así que conviene no dejarlo correr.

¿POR QUÉ LA CIUDAD ESTÁ ENDURECIENDO ESTAS MEDIDAS?

Aquí está la clave: no se trata solo de recaudar dinero. Desde que el programa ACE se lanzó en 2024, los resultados han sido bastante claros y han tenido impacto en corredores muy transitados, como ocurre en zonas de Queens donde el autobús es el salvavidas diario para miles de familias hispanas.

Impacto del sistema hasta ahora:

58 rutas ya bajo control.

Más de 1,700 autobuses con cámaras.

560 millas de cobertura.

Mejora de hasta 30% en tiempos de viaje.

Reducción del 20% en colisiones.

Caída del 40% en bloqueos de paradas.

Beneficio diario para más de 1 millón de usuarios.

Si lo ves en contexto, tiene sentido: menos autos invadiendo carriles significa buses más rápidos, menos demoras y menos caos en avenidas donde moverse ya es complicado de por sí.

¿CÓMO EVITAR UNA MULTA Y MANEJAR CON TRANQUILIDAD?

Si vas a conducir en Nueva York, la clave es bastante práctica. No necesitas memorizar reglas complicadas, sino cambiar algunos hábitos al volante.

Respeta siempre los carriles exclusivos de autobuses.

No te detengas “solo un momento” en paradas.

Evita recoger o dejar pasajeros en zonas restringidas.

Fíjate bien en la señalización, porque muchas veces el error ocurre por distracción.

Si no estás seguro, mejor no invadir el carril.

Muchas de estas multas no vienen por mala intención, sino por costumbre. Y justo eso es lo que la ciudad quiere corregir.

En una ciudad donde el tiempo vale oro y el bus sigue siendo el medio de transporte cotidiano para miles de trabajadores, estudiantes y familias latinas, estas nuevas multas pueden sentirse como otro golpe al bolsillo. Pero también reflejan una realidad muy de Nueva York: si el transporte público mejora, todo el sistema se mueve un poco mejor.

Hoy más que nunca, los conductores de Nueva York deben tener cuidado con invadir carriles exclusivos (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

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