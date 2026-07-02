Con la llegada de las celebraciones por el Día de la Independencia, muchas personas en Estados Unidos se preguntan si el 3 de julio también se considera un feriado federal. La duda es especialmente frecuente cuando el 4 de julio cae en fin de semana, ya que eso puede modificar el funcionamiento de oficinas públicas, mercados financieros, servicios de transporte y algunas dependencias estatales. Si estás planeando realizar un trámite, enviar correspondencia o acudir a un banco, conviene conocer cómo funciona el calendario oficial antes de salir de casa.

¿El 3 de julio es un feriado federal en Estados Unidos?

Sí. En 2026, el Día de la Independencia (4 de julio) cae sábado, por lo que el Gobierno federal observará oficialmente el feriado el viernes 3 de julio.

De acuerdo con la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM), cuando un feriado federal coincide con un sábado, la conmemoración se traslada al viernes anterior para la mayoría de los empleados federales. Por ello, el viernes 3 de julio de 2026 será el día en que se observe oficialmente el feriado de Independence Day.

Según explica Today, esta medida es la misma que se aplica habitualmente cuando un feriado federal cae durante un fin de semana, permitiendo que las agencias federales celebren el día laborable más cercano.

El 3 de julio marcará el inicio de las celebraciones por el 4 de julio en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué estará abierto y qué cerrará el 3 de julio?

Aunque el feriado será observado por el Gobierno federal, no todos los negocios ni servicios suspenderán actividades. Algunos funcionarán normalmente, mientras que otros tendrán horarios reducidos o permanecerán cerrados.

Servicio o establecimiento ¿Abre el 3 de julio? Detalles Oficinas del Gobierno federal ❌ No Permanecerán cerradas por el feriado observado. Bancos ✅ Sí La mayoría abrirá con horario normal, aunque algunas sucursales podrían cerrar antes. Bolsa de Nueva York (NYSE) ❌ No No habrá operaciones bursátiles hasta el lunes 6 de julio. USPS (Servicio Postal) ✅ Sí Habrá entrega de correspondencia y atención habitual. UPS ✅ Sí Operará con normalidad durante el viernes. FedEx ✅ Sí Prestará servicio, aunque algunas localidades tendrán horarios modificados. Grandes tiendas ✅ Sí Walmart, Target, Costco, Home Depot y otros comercios abrirán normalmente. DMV Depende del estado Algunos estados abrirán y otros permanecerán cerrados o tendrán horario reducido.

¿Los bancos abrirán el viernes 3 de julio?

Sí. De acuerdo con Today, la mayoría de las instituciones financieras, incluidos bancos como Chase, Bank of America, M&T Bank y Santander, atenderán durante su horario habitual.

No obstante, algunas sucursales podrían cerrar antes de lo normal debido a las celebraciones del fin de semana, por lo que se recomienda verificar el horario de la oficina local antes de acudir.

¿La Bolsa de Nueva York operará ese día?

No. La Bolsa de Nueva York (NYSE) permanecerá cerrada el viernes 3 de julio, en observancia del feriado por el Día de la Independencia.

Las operaciones bursátiles se reanudarán el lunes 6 de julio a las 9:30 a. m. (hora del Este).

La Bolsa de Nueva York suspenderá sus operaciones el 3 de julio por la observancia del feriado federal en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Habrá servicio del correo y de empresas de paquetería?

Sí, aunque con algunas diferencias.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) realizará entregas y abrirá sus oficinas con normalidad el viernes 3 de julio. El sábado 4 de julio no habrá reparto de correspondencia.

En cuanto a las empresas privadas:

UPS realizará entregas y recolecciones con normalidad el viernes.

realizará entregas y recolecciones con normalidad el viernes. FedEx también operará, aunque algunas rutas y sucursales podrían tener horarios modificados o recolecciones anticipadas.

¿El DMV abrirá el 3 de julio?

Depende del estado.

Algunos departamentos de vehículos motorizados, como los de California y Massachusetts, atenderán normalmente ese viernes. Otros estados, entre ellos Florida, Nueva Jersey y Virginia, permanecerán cerrados por la observancia del feriado.

Debido a que cada estado establece su propio calendario, lo más recomendable es consultar el sitio web del DMV correspondiente antes de realizar una visita.

¿Las tiendas estarán abiertas?

Sí. La mayoría de las principales cadenas minoristas continuará operando el viernes 3 de julio.

Entre los establecimientos que normalmente abrirán se encuentran:

Walmart

Target

Costco

Home Depot

Lowe’s

Best Buy

CVS

Walgreens

Macy’s

Kohl’s

Trader Joe’s

Kroger

Marshalls

TJ Maxx

HomeGoods

Aldi

Aun así, algunas sucursales podrían ajustar sus horarios por las celebraciones del Día de la Independencia.

¿Por qué cambia la fecha del feriado?

El calendario federal establece que cuando un feriado oficial cae en sábado, la observancia se traslada al viernes anterior. Si el feriado cae en domingo, normalmente se observa el lunes siguiente.

Esta regla permite que los empleados federales disfruten del descanso correspondiente sin importar el día de la semana en que caiga la celebración. En 2026, esa disposición convierte al viernes 3 de julio en el día oficial de observancia del Día de la Independencia, mientras que las festividades nacionales continuarán celebrándose el sábado 4 de julio, fecha histórica en la que, en 1776, el Segundo Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia.

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