Un reciente operativo ha causado indignación entre la comunidad hispanohablante que reside en Estados Unidos. Sucede que agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaron un vehículo con el objetivo de capturar a un inmigrante en el estacionamiento de una tienda The Home Depot en Cypress Park, Los Ángeles, sin tener en consideración de que estaba acompañado de su hija de aproximadamente 1 año de edad.

En un video compartido por Noticias Telemundo, se visualiza a distintos uniformados con sus respectivas armas de fuego realizando su cometido ante la atenta mirada de los testigos, quienes no dudaban en recriminarles su accionar.

Lo preocupante era que la menor de edad quedó a la deriva, pues la única compañía que tenía era su padre. Dicha situación obligó a que dos agentes ingresen al vehículo y uno de ellos lo conduzca hacia una dirección que se desconoce.

Si bien algunos voluntarios hicieron lo posible para contactarse con la madre de esta niña para avisarle sobre lo ocurrido, finalmente la menor de edad logró reencontrarse con su familia después de aproximadamente 8 horas.

La menor de aproximadamente un año fue entregada a su familia después de varias horas. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

DHS se pronunció

Debido a que el caso obtuvo repercusión, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el hombre detenido cuenta con ciudadanía estadounidense; sin embargo, intentó agredir a los agentes federales que realizaban un operativo.

Según el DHS, este padre de familia fue detenido por intentar agredir a los uniformados de inmigración. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Salió de su vehículo blandiendo un martillo y arrojó pierdas a los agentes del orden mientras llevaba a una niña en al auto. Este último fue arrestado por agresión”, se lee en el comunicado emitido por dicha agencia.

En las siguientes líneas, fundamentan que portaba un automóvil en su coche, la cual se reportó como robada en Nueva York. Además, posee una orden de arresto vigente por daños a las propiedad.