A inicios de esta semana, diversos aeropuertos de Estados Unidos han registrado extensas filas durante los controles de seguridad , ocasionando que decenas de pasajeros esperen por horas o, en el peor de los casos, pierdan sus vuelos. Esto se debe a que el Congreso del país no aprobó el presupuesto destinado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dando origen a una crisis operativa. Hasta la fecha, decenas de trabajadores no están recibiendo salarios y, por esa razón, están renunciando. Sin embargo, un aeropuerto del país no tuvo más opción que recurrir a la ayuda de los viajeros, pues están solicitando donativos con el propósito de compensar, en cierta parte, los sueldos de su personal.

Según informes de USA Today , la congestión en los aeropuertos de Atlanta, Houston, New Orleans y Charlotte alcanzó niveles tales que los controles de seguridad han generado filas prolongadas, llegando a ocupar espacios situados en las zonas de estacionamiento.

Producto de la falta de consenso en el Congreso del país respecto a la aprobación del presupuesto y el abordaje de diversos temas migratorios, ocasionó el cierre de diversas funciones que competen al DHS; entre ellas, la Administración de Seguridad de Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos está provocando largas filas en los controles de seguridad de varios aeropuertos. (Crédito: AFP)

La falta de empleados en los controles de seguridad de estos aeropuertos ha coincidido con el aumento en el volumen de viajeros que se desplazan durante el periodo vacacional de primavera en este país.

Qué aeropuerto de EE.UU. está solicitando donativos para los trabajadores del TSA

Ante la falta de remuneración que enfrentan los trabajadores de la TSA debido al cierre del DHS, el Aeropuerto Internacional de Denver está realizando un llamado a comunidad para apoyar a este personal mediante la donación de tarjetas de regalo para la compra de alimentos y combustible.

El aeropuerto de Denver está solicitando estos donativos para que reciba el personal del TSA. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Mediante su cuenta de X , el aeropuerto informó que, los usuarios que deseen colaborar, pueden depositar tarjetas de regalo para supermercados y gasolina, con valores de $10 y $20, tanto en la Terminal Jeppesen como en el estacionamiento para teléfonos celulares conocido como Final Approach.

Para quienes deseen colaborar con esta causa, se ha especificado que las tarjetas de regalo Visa no serán aceptadas como forma de donación.

