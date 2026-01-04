Un aeropuerto de Virginia recurrió a la ayuda del público para resolver una historia tan simple como emotiva: encontrar al dueño de un osito de peluche extraviado. El juguete apareció solo y fue entregado al área de objetos perdidos, a la espera de que alguien lo reclamara. La iniciativa se hizo pública cuando el Aeropuerto Internacional de Norfolk compartió en Facebook una foto del osito, vestido con ropa a cuadros y pantuflas de conejo.

Junto a la imagen, el mensaje decía: “¿Pueden ayudarme a encontrar a mi dueño? Fui entregado a Objetos Perdidos de ORF alrededor de las 4 p.m.”.

La publicación no tardó en volverse viral. En pocos días, casi 2.000 personas la compartieron con la esperanza de que el mensaje llegara a la familia del peluche.

La publicación compartida en redes sociales generó miles de interacciones. (Foto: Norfolk International Airport)

“¡Llevemos a ese peluche de regreso a casa!”, escribió un usuario. Otro agregó: “Espero que haya una actualización diciendo que ya se reencontraron”.

Cerca de un centenar de personas también aportaron ideas prácticas para localizar al dueño. Algunos señalaron que el osito se parecía a uno vendido por Build-A-Bear Workshop.

“Si es un Build-A-Bear (parece que lo es), pueden contactar a la tienda: tienen códigos de barras internos que pueden escanear para ayudar a devolverlo a su dueño. Es su programa ‘encuentra un oso’”, explicó un internauta.

El Aeropuerto Internacional de Norfolk (ORF) es el principal núcleo de transporte aéreo para el sureste de Virginia y el noreste de Carolina del Norte. (Foto referencial: Sergei GAPON / AFP) / SERGEI GAPON

Otros confirmaron esa teoría con experiencias personales. “Es un Build-A-Bear. Mi hija tiene el mismo, de 2022”, aseguró otra persona. También hubo quienes destacaron el lado positivo de la iniciativa: “El mejor uso de las redes sociales de todos”, dijo alguien, mientras otro coincidió: “Por esto amo las redes sociales”.

Sin embargo, no faltaron las críticas. Algunos usuarios cuestionaron que el aeropuerto se enfocara en el peluche y no en otros objetos perdidos. “¿Qué tal si dejan de arruinar nuestro equipaje? Al diablo con ese oso… jaja”, se quejó uno. Otro agregó a modo de broma: “Mientras tanto, no pueden encontrar mi licencia de conducir que dejé en una bandeja de la TSA”.

Lo que debes hacer si perdiste algo en un aeropuerto de EE. UU.

Si perdiste algo en la puerta de embarque, en el avión o en los baños, deberás contactar directamente a la aerolínea o a la administración general del aeropuerto.

El primer paso es identificar el aeropuerto y la fecha del incidente. La TSA dispone de una herramienta de búsqueda en su sitio web donde puedes encontrar el contacto específico de la oficina de Lost and Found de cada aeropuerto. Debes proporcionar una descripción detallada (marca, color, tamaño o números de serie) para que los agentes puedan cotejarla con su inventario diario.

La TSA señala en su sitio web que, si el artículo es localizado, tienes 30 días para reclamarlo. Puedes recogerlo personalmente, autorizar a alguien por escrito para que lo haga en tu nombre o solicitar que te lo envíen por correo (asumiendo tú todos los costos de envío). Los artículos de identificación, como pasaportes o licencias de conducir, se manejan con protocolos de privacidad más estrictos antes de ser destruidos si no se reclaman.

Pasado el periodo de 30 días, los objetos no reclamados se consideran propiedad excedente. Según el protocolo oficial, estos artículos pueden ser destruidos (especialmente electrónicos para proteger datos personales), donados a organizaciones benéficas o vendidos a través de agencias estatales de excedentes. El dinero recaudado se destina al Tesoro de los Estados Unidos.

