Lo común en los operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es que se detengan a decenas de extranjeros que no poseen documentación legal . Sin embargo, te informaré que ha ocurrido un hecho inesperado, pues se pudo conocer que las autoridades federales arrestaron a un agente policial por considerarlo como un “ inmigrante ilegal ”.

Según información de CBS News, este oficial de policía, cuyo nombre es Radule Bojovic, es originario de Montenegro y excedió la estadía permitida de su visa B-2 . Por esa razón, fue detenido por los agentes federales de inmigración en el suburbio de Hanover Park, al noroeste de Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que este ciudadano debió abandonar Estados Unidos antes del 31 de marzo del presente año; no obstante, permaneció en este país sin regularizar su estatus migratorio.

Bojovic se graduó como oficial el pasado 25 de agosto del presente año. (Crédito: Hanover Park Police Department / Facebook)

“Violó las leyes de nuestro país y vivió ilegalmente en Estados Unidos durante 10 años. ¿Qué clase de departamento de policía les da placas y armas a inmigrantes ilegales delincuentes?”, fueron las palabras de Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

La funcionaria añadió que Radule no debía poseer un arma de fuego, pues lo consideró como “un delito grave” debido a su condición migratoria.

Los agentes de ICE están realizando operativos constantes en Chicago. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Se graduó recientemente

Antes de su detención, Radule Bojovic vivió un momento de alegría: se graduó de la Academia de Policía Suburbana de Hanover Park el pasado 22 de agosto. Desde esa fecha, realizaría 15 semanas intensivas de entrenamiento de campo, pero esto cambió al ser detenido.

En septiembre del presente año, agentes de ICE también arrestaron al superintendente del distrito escolar de Iowa. Se le acusó de permanecer ilegalmente en Estados Unidos desde principios de la década del 2000.