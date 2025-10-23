Los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han ocasionado que distintos inmigrantes afronten duras realidades en Estados Unidos. En esta ocasión, te contaré el caso de Miriam Cruz, una extranjera que siente un profundo temor por los agentes federales de inmigración , pues no desea ser separada de su hija, quien padece de leucemia.

Según información brindada por Univision Noticias, la madre salvadoreña recibió la lamentable noticia de que su pequeña padece de cáncer en la sangre. Si bien ya inició su tratamiento, es una larga lucha que deberá acompañarla.

Aunque tiene todo el optimismo para afrontar este nuevo reto en su camino, considera que el único inconveniente sería la presencia de los agentes de ICE en los exteriores de su hogar o al momento de visitar el centro médico para que su hija reciba el tratamiento.

Miriam está acompañando a su menor hija en esta dura batalla contra el cáncer. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Lo único que yo deseo es que mi hija es que yo pueda estar aquí con ella para poder terminar su tratamiento”, fueron las palabras de Miriam al medio citado.

Este miedo parte por una razón: ha sido notificada que sus reportes ya no serán virtuales; es decir, deberá acercarse presencialmente. Miriam teme correr el mismo destino que su esposo, Juan Carlos Escobar, quien fue detenido por las autoridades durante su cita migratoria en junio del presente año y, hace menos de dos semanas, fue deportado a su país natal.

Esta familia llegó a Estados Unidos con muchos sueños, pero afrontaron una dura realidad en cuestión de meses. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

No tuvieron compasión

Miriam cuenta que el padre de su hija le mostró al juez las pruebas necesarias para evidenciar de la grave enfermedad que padece la menor con el propósito de conseguir su libertad. Sin embargo, en vez de recibir el apoyo, se dictaminó que sea deportado.

Ahora, es la única que está a cargo de la salud de su hija, quien está recibiendo un tratamiento intensivo de quimioterapia en Estados Unidos. No puede irse de este país, ya que tiene la tecnología necesaria para contrarrestar la letalidad de dicha enfermedad en la menor.

“Créame, si mi niña estuviera bien, pues yo cumpliría con todas las leyes. Si me dicen que sería deportada, me voy, pero mi hija necesita su tratamiento aquí”, añadió.