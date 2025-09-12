Sin lugar a dudas, un hijo queda totalmente en shock cuando observa que alguno de sus padres es interceptado por agentes policiales . Esto le ocurrió a la hija de Gerson Aaron Funez, un ciudadano hondureño detenido por autoridades de ICE durante una parada de tráfico en Washington DC. Lo lamentable de este caso es que la menor de 7 años presenta autismo.

Su esposa, Marlene, fue la encargada de relatar lo que ocurrió en dicho día. Ella cuenta que la razón de la detención de este inmigrante, según lo indicado por los agentes federales, se debe a que no se detuvo en una señal de auto mientras conducía; sin embargo, refuta que esto no sería cierto.

La esposa del inmigrante asegura que fueron varias autoridades que pretendían arrestar a su esposo. Es más, una de ellas se puso prepotente contra Gerson. “Yo estaba ahí y la mujer le dijo que, si no se bajaba, lo iban a bajar a la fuerza”, dijo a Univision Washington D.C.

Su esposa, Marlene, solicitó que se tapara su rostro a fin de evitar ser buscada por agentes de ICE. (Crédito: Univision Washington D.C. / YouTube)

En un principio, Gerson no tenía intenciones de acatar lo que les solicitaban estos agentes, pues alega que no le mostraron una orden de arresto, pero pensó en la condición de su hija y decidió bajarse del auto, con el propósito de no generarle algún tiempo de trauma.

“No se quería bajar porque sabe la condición de su hija y lo hizo porque también no quería que mirara. La niña solo se quedó viendo cómo se llevaban a su papá”, fue el relato entre lágrimas de Marlene.

Según las propias palabras de Marlene, esta intervención realizada por los agentes parecía como si estaban capturando a criminales que han cometido delitos graves en Estados Unidos, ya que incluso apareció un helicóptero.

El momento en que Gerson Funez fue detenido por los agentes de ICE en Washington D.C. (Crédito: Univision Washington D.C. / YouTube)

No está en buenas condiciones de salud

La preocupación se ha hecho presente entre los familiares de Gerson Funez, ya que su salud no estaría relativamente bien. Su propia hermana precisó que él requiere medicamentos para contrarrestar el asma y la ansiedad que padece.

Marlene considera que también está recibiendo malos tratos por parte de las autoridades con el propósito de que acepte en firmar su salida voluntaria de Estados Unidos.

“En nuestro país (Honduras), estábamos corriendo riesgo y ahora no podemos regresar”, puntualizó la esposa de Gerson.