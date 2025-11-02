Al alistar la maleta para un vuelo internacional, todos tenemos una lista mental: pasaporte, cargador, auriculares, quizá una muda extra por si acaso. Pero, entre tantas prioridades, hay un objeto diminuto, casi olvidado, que puede marcar la diferencia entre un viaje fluido y uno lleno de contratiempos. Ligero, económico y silenciosamente indispensable, este pequeño héroe cabe en cualquier bolsillo; sin embargo, pocos lo recuerdan hasta que es demasiado tarde.

EL ARTÍCULO QUE NO PUEDE FALTAR EN TU VUELO, ESPECIALMENTE SI VIAJAS AL EXTRANJERO

Estamos hablando del bolígrafo. Sí, ese simple utensilio que probablemente tengas tirado en algún cajón de tu casa.

Este artículo también resulta especialmente útil en caso de que tu teléfono se quede sin batería (Foto: AFP)

Los expertos en viajes coinciden en que, especialmente en vuelos internacionales, llevar tu propio bolígrafo puede ahorrarte más de un dolor de cabeza. Formularios de inmigración, tarjetas de desembarque, papeles de aduana… todos requieren un trazo de tinta, y depender de que el aeropuerto te preste uno puede ser una apuesta arriesgada.

La asesora de viajes Georgia Fowkes, de la agencia Altezza Travel, lo aprendió por las malas. “Aterricé en Dar es Salaam después de un vuelo nocturno, y cuando llegué a la sala de inmigración todos los bolígrafos habían desaparecido. Secos, esfumados, incluso el que estaba encadenado”, relató a Travel + Leisure. Lo que parecía una anécdota menor terminó convirtiéndose en una larga espera, haciendo fila junto a decenas de pasajeros desesperados por conseguir algo tan simple como una pluma funcional.

Fowkes advirtió que muchos viajeros confían en que habrá bolígrafos disponibles en los mostradores de inmigración, pero no siempre es así. “A veces aterrizas a las dos o tres de la madrugada, cuando no hay nadie para prestarte uno”, explicó. En esos momentos, un simple descuido puede retrasarte decenas de minutos, o incluso más si el formulario es obligatorio antes de cruzar la frontera.

Los expertos afirmaron que el bolígrafo puede ser especialmente útil al viajar internacionalmente, pero puede ayudar a cualquiera en apuros (Foto: Freepik)

MÁS ALLÁ DE LOS TRÁMITES, EL BOLÍGRAFO TAMBIÉN PUEDE SALVARTE EN SITUACIONES IMPREVISTAS

Como señaló la escritora de viajes Roberta Bernstein en Reader’s Digest, si se te agota la batería del teléfono, un bolígrafo y una hoja pueden convertirse en tu salvación. Puedes anotar direcciones, contactos o indicaciones importantes. También es un gran compañero para escribir un diario de viaje, llenar crucigramas o simplemente desconectar del mundo digital mientras esperas a aterrizar.

Ahora bien, no todos los bolígrafos son iguales. Los expertos recomiendan llevar uno de tinta azul o negra , los únicos colores aceptados en la mayoría de formularios oficiales. Evita los bolígrafos con tinta líquida o de colores, ya que pueden filtrarse por el papel o manchar tus documentos durante el vuelo. Las plumas de gel son una excelente opción: escriben con suavidad, no gotean y resisten los cambios de presión en la cabina.

