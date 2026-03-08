En un vecindario de Los Ángeles, California, los residentes han creado una forma solidaria para cuidarse mutuamente ante los operativos migratorios. Ante la posible presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) , la comunidad implementó un sistema de alerta ingenioso con el propósito de prevenir el miedo y garantizar que nadie quede bajo custodia federal. ¿De cuál estrategia se trata? En esta nota te brindaré más detalles sobre este momento que resalta la unión entre vecinos que, seguramente, se aplicará en otras localidades del país.

La iniciativa parte del barrio Highland Park. Los habitantes aún tienen malos recuerdos de las manifestaciones realizadas contra ICE en Los Ángeles, el cual terminó con decenas de personas arrestadas.

Con el propósito de que este escenario no se vuelva a repetir en caso las autoridades migratorias nuevamente aparezcan en esta localidad, los activistas se organizaron y aplicaron un método que parece sencillo, pero más eficaz: la instalación de sirenas que pueden sonar hasta media milla de distancia.

Estos equipos pretenden alertar a la comunidad de Highland Park ante presencia de ICE. (Crédito: CBS LA / YouTube)

Entonces, cuando estos artículos comiencen a sonar, es la señal clave para que los inmigrantes que residen en esta localidad deban refugiarse, ya que los agentes federales están en dicho terreno. Esto significa que las personas tendrán el tiempo suficiente para evitar una intervención.

En una conversación con Los Angeles Time , un activista de Highland Park confirmó que tienen buenas expectativas de esta estrategia. “Por lo menos, podemos alertar a la comunidad”, declaró al medio citado.

Un trabajo en comunidad

La implementación de estas sirenas ha sido una planificación meticulosa por los activistas, ya que no desean que algunos de sus habitantes tengan que experimentar un arresto y mantenerse en el interior de una celda por buen tiempo.

Estas sirenas son capaces de sonar hasta media milla de distancia; el propósito es alertar a las comunidades de la presencia de ICE. (Crédito: CBS LA / YouTube)

La comunidad explicó que sus integrantes recolectaron fondos para adquirir 20 sirenas rojas, cada una con un costo de $70, las cuales fueron instaladas estratégicamente en propiedades privadas con el objetivo de evitar que sean confiscadas por agentes de ICE.

Existe un plan de incrementar la adquisición de estos equipos conforme avance el tiempo, pues se consideran herramientas fundamentales en momentos que las autoridades migratorias ejecutan intervenciones contra cualquier inmigrante, sin importar su estatus legal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!