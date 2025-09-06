El sorteo del Powerball celebrado el sábado 6 de septiembre de 2025 una vez más cerró sin ganador del premio mayor, por lo que el bote se eleva a aproximadamente 1,9 mil millones de dólares para la próxima edición. Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61, 62 y la Powerball 17, con Power Play 2x . Además, se registraron aciertos de 5 números con Power Play (2 millones de dólares cada boleto) en Michigan, Oregón, Texas y Wyoming, consolidando una noche con premios secundarios significativos.

La dinámica del juego volvió a premiar a quienes combinaron cinco bolas blancas y el multiplicador Power Play, mientras el premio mayor quedó vacante por una racha que ya tensiona la expectativa del público. Con el bote cerca de los 1.9 mil millones de dólares, el interés por el siguiente sorteo crecerá en todo el país, en especial entre quienes siguen la acumulación histórica y las opciones de cobro.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball en EE.UU.?

El próximo sorteo se llevará a cabo el lunes 8 de septiembre de 2025 a las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT).

¿A cuánto asciende el jackpot del Powerball??

El premio mayor estimado del jackpot asciende a 1.9 mil millones de dólares, con opción de pago en efectivo cercana a 890 millones de dólares, antes de impuestos. Los boletos mantienen su precio de 2 dólares por jugada, con la posibilidad de añadir Power Play por un costo adicional para multiplicar premios que no son el jackpot.

Como siempre, se recomienda verificar los resultados en los canales oficiales y resguardar los boletos físicos firmando el reverso. En caso de ganar un premio relevante, conviene asesorarse con profesionales legales y fiscales antes de reclamar, evaluar entre anualidad o pago único, y considerar las obligaciones tributarias federales y estatales aplicables.