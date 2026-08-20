El calor vuelve a sentirse con fuerza en el sur de Florida con temperaturas y humedad capaces de elevar la sensación térmica hasta los 105 a 112 grados Fahrenheit en sectores de Miami-Dade y Broward. Para muchas familias de Miami, Hialeah, Doral, Kendall, Homestead, Hollywood o Pompano Beach, la jornada puede resultar difícil si trabajan al aire libre, usan transporte público, tienen que recoger a los niños de la escuela o viven en viviendas donde el aire acondicionado no funciona bien. Ante el riesgo de agotamiento, deshidratación y otras complicaciones relacionadas con las altas temperaturas, los gobiernos locales mantienen disponibles distintos cooling centers, espacios públicos climatizados donde los residentes pueden descansar, tomar agua y protegerse durante las horas más pesadas del día.
La advertencia por calor abarca buena parte del sur de Florida. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda limitar la exposición al sol, beber agua con frecuencia, permanecer bajo aire acondicionado y revisar a familiares, vecinos y adultos mayores. En una región donde abundan los trabajadores de la construcción, jardineros, repartidores y vendedores ambulantes, identificar un refugio cercano puede hacer una diferencia importante.
Miami-Dade cuenta con 60 ubicaciones incluidas en la lista difundida para enfrentar las altas temperaturas, mientras Broward dispone de 15 espacios habilitados durante las alertas meteorológicas. La mayoría funciona en bibliotecas, parques, gimnasios comunitarios y edificios públicos, aunque los horarios pueden variar según cada instalación.
¿DÓNDE HAY COOLING CENTERS EN MIAMI-DADE?
En Miami-Dade, la red incluye bibliotecas públicas desde Little Havana y Allapattah hasta Kendall, Hialeah Gardens, Miami Beach, Homestead, Aventura y Palmetto Bay. También hay parques de la Ciudad de Miami, gimnasios administrados por el condado, un edificio gubernamental en downtown y una clínica de salud.
Para residentes de Westchester, Flagami, Sweetwater, Fontainebleau, North Miami, Opa-locka o South Miami, las bibliotecas suelen ser una alternativa accesible para pasar varias horas bajo techo. Además de un ambiente fresco, muchos de estos locales cuentan con baños, áreas de descanso, computadoras y conexión Wi-Fi.
Lista de cooling centers en Miami-Dade:
|#
|Cooling center
|Dirección
|Ciudad
|Teléfono
|Horario
|Tipo
|1
|Arcola Lakes
|8240 NW 7th Avenue
|Miami
|305-694-2707
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|2
|Bay Harbor Islands
|1175 95th Street
|Bay Harbor Islands
|786-582-2620
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|3
|California Club
|700 Ives Dairy Road
|Miami
|305-770-3161
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|4
|Concord
|3882 SW 112th Avenue
|Miami
|305-207-1344
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|5
|Coral Gables
|3443 Segovia Street
|Coral Gables
|305-442-8706
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|6
|Coral Reef
|9211 Coral Reef Drive
|Miami
|305-233-8324
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|7
|Country Walk
|15433 SW 137th Avenue
|Miami
|786-293-4577
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|8
|Culmer/Overtown
|350 NW 13th Street
|Miami
|305-579-5322
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|9
|Edison Center
|531 NW 62nd Street
|Miami
|305-757-0668
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|10
|Fairlawn
|6376 SW 8th Street
|Miami
|305-261-1571
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|11
|Golden Glades
|100 NE 166th Street
|Miami
|305-787-1544
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|12
|Hialeah Gardens
|13451 NW 107th Avenue
|Hialeah Gardens
|305-820-8520
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|13
|Hispanic
|1398 SW 1st Street
|Miami
|305-643-8574
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|1 4
|International Mall
|10315 NW 12th Street
|Doral
|305-594-2514
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|15
|Kendale Lakes
|15205 SW 88th Street
|Miami
|305-388-0326
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|16
|Kendall
|9101 SW 97th Avenue
|Miami
|305-279-0520
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|17
|Lakes of the Meadow
|4284 SW 152nd Avenue
|Miami
|305-222-2149
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|18
|Lemon City
|430 NE 61st Street
|Miami
|305-757-0662
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|19
|Little River
|160 NE 79th Street
|Miami
|305-751-8689
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|20
|Main Library
|101 West Flagler Street
|Miami
|305-375-2665
|Lun.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|21
|Miami Beach Regional
|227 22nd Street
|Miami Beach
|305-535-4219
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|22
|Miami Springs
|401 Westward Drive
|Miami Springs
|305-805-3811
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|23
|Model City (Caleb Center)
|2211 NW 54th Street
|Miami
|305-636-2233
|Lun.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|24
|Naranja
|14850 SW 280th Street
|Homestead
|305-242-2290
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|25
|North Central
|9590 NW 27th Avenue
|Miami
|305-693-4541
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|26
|North Dade Regional
|2455 NW 183rd Street
|Miami Gardens
|305-625-6424
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|27
|North Shore
|7501 Collins Avenue
|Miami Beach
|305-864-5392
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|28
|Northeast Dade – Aventura
|2930 Aventura Boulevard
|Aventura
|305-931-5512
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|29
|Opa-locka
|780 Fisherman Street, Suite 140
|Opa-locka
|305-688-1134
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|30
|Palm Springs North
|17601 NW 78th Avenue
|Hialeah
|305-820-8564
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|31
|Palmetto Bay
|17641 Old Cutler Road
|Palmetto Bay
|305-232-1771
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|32
|Pinecrest
|5835 SW 111th Street
|Pinecrest
|305-668-4571
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|33
|Shenandoah
|2111 SW 19th Street
|Miami
|305-250-4688
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|34
|South Miami
|6000 Sunset Drive
|South Miami
|305-667-6121
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|35
|South Shore
|131 Alton Road
|Miami Beach
|305-535-4223
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|36
|Sunny Isles Beach
|18070 Collins Avenue
|Sunny Isles Beach
|305-682-0726
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|37
|Sunset
|10855 SW 72nd Street
|Miami
|305-270-6368
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|38
|Tamiami
|12700 SW 8th Street
|Miami
|305-223-4758
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|39
|Virrick Park
|3255 Plaza Street
|Miami
|305-442-7872
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|40
|Westchester Regional
|9445 Coral Way
|Miami
|305-553-1134
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|41
|West Kendall Regional
|10201 Hammocks Boulevard
|Miami
|305-385-7135
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|42
|West Flagler
|5050 West Flagler Street
|Miami
|305-442-8710
|Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerrado
|Biblioteca pública
|43
|Antonio Maceo Park
|5135 NW 7th Street
|Miami
|305-960-2930
|Lun.-vie. 8 a. m.-5 p. m.
|Parque de la ciudad
|44
|Charles Hadley Park (Carrie P. Meek)
|1350 NW 50th Street
|Miami
|305-960-4630
|Lun.-vie. 8 a. m.-8 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-5 p. m.
|Parque de la ciudad
|45
|Coral Gate Park
|1415 SW 32nd Avenue
|Miami
|305-960-5130
|Lun.-vie. 9:30 a. m.-8:30 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-5 p. m.
|Parque de la ciudad
|46
|Grapeland Water Park
|1550 NW 37th Avenue
|Miami
|305-960-2950
|Todos los días, 10 a. m.-5 p. m.; temporada del 23 de mayo al 16 de agosto
|Parque de la ciudad
|47
|José Martí Park
|362 SW 4th Street
|Miami
|305-960-2945
|Lun.-vie. 9 a. m.-9 p. m.; sáb. 9 a. m.-4:30 p. m.; dom. cerrado
|Parque de la ciudad
|48
|Legion Memorial Park
|6447 NE 7th Avenue
|Miami
|305-533-3548
|Lun.-vie. 8 a. m.-9 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-6 p. m.
|Parque de la ciudad
|49
|Manolo Reyes Park
|6030 SW 2nd Street
|Miami
|305-960-2980
|Lun.-vie. 8 a. m.-8 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-5 p. m.
|Parque de la ciudad
|50
|Moore Park
|765 NW 36th Street
|Miami
|305-960-5166
|Lun.-vie. 9:30 a. m.-8:30 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-5 p. m.
|Parque de la ciudad
|51
|Rebeca Sosa Park
|25 Tamiami Boulevard
|Miami
|305-533-3590
|Lun.-vie. 8 a. m.-5 p. m.
|Parque de la ciudad
|52
|Robert King High Park
|7025 W. Flagler Street
|Miami
|305-533-3520
|Lun.-vie. 2 p. m.-6 p. m.; sáb.-dom. 1 p. m.-5 p. m.
|Parque de la ciudad
|53
|Roberto Clemente Park
|101 NW 34th Street
|Miami
|305-960-2902
|Lun.-vie. 1 p. m.-6 p. m.; sáb.-dom. cerrado
|Parque de la ciudad
|54
|Goulds Park – Gymnasium
|11350 SW 216th Street
|Miami
|305-255-2399
|Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.
|Parque del condado
|55
|Gwen Cherry Park – Gymnasium
|7090 NW 22nd Avenue
|Miami
|305-694-4889
|Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.
|Parque del condado
|56
|Haulover Park
|10801 Collins Avenue
|Miami
|305-947-3525
|Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.
|Parque del condado
|57
|Oak Grove Park
|6090 NE 159th Street
|Miami
|305-944-8670
|Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.
|Parque del condado
|58
|Tropical Park Mary Abreu Community Center
|7900 SW 40th Street
|Miami
|305-226-8315
|Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.
|Parque del condado
|59
|Stephen P. Clark Government Center
|111 NW 1st Street
|Miami
|305-375-2616
|Todos los días, 6 a. m.-8 p. m.
|Edificio gubernamental
|60
|Camillus Health Concern, Inc.
|336 NW 5th Street
|Miami
|305-533-0190
|Lun. y vie. 7 a. m.-5 p. m.; mar. y jue. 8 a. m.-5 p. m.
|Clínica de salud
COOLING CENTERS EN BROWARD COUNTY
Broward County también ofrece refugios climatizados para quienes necesiten salir de casa durante las horas más calurosas. Los 15 lugares incluidos en el listado se ubican en Lauderhill, Oakland Park, Pompano Beach, Hollywood y Fort Lauderdale.
Quienes viven o trabajan cerca de Broward Boulevard, Federal Highway, Dixie Highway, Oakland Park Boulevard o la zona de Pompano pueden revisar cuál alternativa les queda más cerca antes de que suba el índice de calor. La disponibilidad puede cambiar de acuerdo con la alerta vigente y la atención habitual de cada biblioteca o centro comunitario.
|#
|Cooling center
|Dirección
|Horario en días de advertencia por calor
|1
|Lauderhill Central Park Library
|3810 NW 11th Pl, Lauderhill, FL 33311
|Lun. y mié. 12 p. m.-8 p. m.; mar. y jue.-sáb. 10 a. m.-6 p. m.
|2
|Lauderhill Towne Centre Library
|6399 W Oakland Park Blvd, Lauderhill, FL 33313
|Lun.-mar. 12 p. m.-8 p. m.; mié.-sáb. 10 a. m.-6 p. m.
|3
|North Andrews Gardens Community Center
|250 NE 56 Ct., Oakland Park, FL 33334
|Lun.-vie. 9 a. m.-5 p. m.
|4
|Ethel M. Gordon Oakland Park Library
|1298 NE 37 St., Oakland Park, FL 33334
|Lun., mié. y vie. 9 a. m.-6 p. m.; mar. y jue. 11 a. m.-8 p. m.; sáb. 9 a. m.-4 p. m.
|5
|E. Pat Larkins Center
|520 MLK Blvd, Pompano Beach
|Lun.-jue. 8:30 a. m.-8:30 p. m.; vie. 8:30 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
|6
|Emma Lou Olson Civic Center
|1801 NE 6th Street, Pompano Beach
|Lun.-jue. 8:30 a. m.-8:30 p. m.; vie. 8:30 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
|7
|Herb Skolnick Center
|800 SW 36th Avenue, Pompano Beach
|Lun.-jue. 8:30 a. m.-8:30 p. m.; vie. 8:30 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
|8
|Charlotte Burrie Center
|2669 N Federal Highway, Pompano Beach
|Lun.-jue. 8:30 a. m.-8:30 p. m.; vie. 8:30 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
|9
|Highlands Park
|1650 NE 50th Court, Pompano Beach
|Lun.-jue. 12:30 p. m.-8:30 p. m.; vie. 9 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
|10
|Mitchell Moore Center
|901 NW 10th Street, Pompano Beach
|Lun.-jue. 12:30 p. m.-8:30 p. m.; vie. 9 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
|11
|McNair Center
|951 NW 27th Avenue, Pompano Beach
|Lun.-jue. 12:30 p. m.-8:30 p. m.; vie. 9 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
|12
|Armory Community Center
|906 North Dixie Highway, Hollywood, FL 33020
|Lun.-sáb. 12 p. m.-3 p. m.
|13
|Boulevard Heights Community Center
|6770 Garfield Street, Hollywood, FL 33024
|Lun.-vie. 8:30 a. m.-5 p. m.
|14
|Fred Lippman Multi-Purpose Center
|2030 Polk Street, Hollywood, FL 33020
|Lun.-vie. 9 a. m.-5 p. m.; sáb. 11 a. m.-4 p. m.
|15
|Broward County Library – African-American Research Library & Cultural Center
|2650 Sistrunk Blvd., Fort Lauderdale, FL 33311
|Lun. y mié. 10 a. m.-8 p. m.; mar., jue. y sáb. 10 a. m.-6 p. m.
¿QUÉ HACER DURANTE EL CALOR EXTREMO?
La sensación térmica, conocida en inglés como heat index o “feels like temperature”, combina la temperatura real y la humedad. En Miami y Fort Lauderdale, esa combinación puede hacer que un día de 93 °F resulte mucho más exigente para el organismo.
Las autoridades recomiendan estas medidas:
- Tomar agua de forma frecuente, incluso antes de sentir sed.
- Evitar bebidas alcohólicas y limitar el consumo de productos con mucha cafeína.
- Reducir la actividad física al aire libre entre las 11 a. m. y las 7 p. m.
- Buscar aire acondicionado, sombra o un cooling center si la vivienda no se mantiene fresca.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros.
- Nunca dejar a niños, adultos mayores, mascotas o cualquier persona dentro de un vehículo estacionado.
- Verificar el estado de familiares, vecinos y personas que viven solas, especialmente los adultos mayores.
- Llamar al 911 si alguien presenta desmayo, confusión, pérdida de conciencia, convulsiones o piel excesivamente caliente.
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