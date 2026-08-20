El sur de Florida, en Estados Unidos, continúa soportando extensas jornadas de calor extremo, por lo que es crucial saber dónde hay un cooling center para refrescarse, principalmente si trabajas en la calle (Foto: AFP)
El sur de Florida, en Estados Unidos, continúa soportando extensas jornadas de calor extremo, por lo que es crucial saber dónde hay un cooling center para refrescarse, principalmente si trabajas en la calle (Foto: AFP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

con temperaturas y humedad capaces de elevar la sensación térmica hasta los 105 a 112 grados Fahrenheit en sectores de Miami-Dade y Broward. Para muchas familias de Miami, Hialeah, Doral, Kendall, Homestead, Hollywood o Pompano Beach, la jornada puede resultar difícil si trabajan al aire libre, usan transporte público, tienen que recoger a los niños de la escuela o viven en viviendas donde el aire acondicionado no funciona bien. Ante el riesgo de agotamiento, deshidratación y otras complicaciones relacionadas con las altas temperaturas, los gobiernos locales mantienen disponibles distintos cooling centers, espacios públicos climatizados donde los residentes pueden descansar, tomar agua y protegerse durante las horas más pesadas del día.

La advertencia por calor abarca buena parte del sur de Florida. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda limitar la exposición al sol, beber agua con frecuencia, permanecer bajo aire acondicionado y revisar a familiares, vecinos y adultos mayores. En una región donde abundan los trabajadores de la construcción, jardineros, repartidores y vendedores ambulantes, identificar un refugio cercano puede hacer una diferencia importante.

Miami-Dade cuenta con 60 ubicaciones incluidas en la lista difundida para enfrentar las altas temperaturas, mientras Broward dispone de 15 espacios habilitados durante las alertas meteorológicas. La mayoría funciona en bibliotecas, parques, gimnasios comunitarios y edificios públicos, aunque los horarios pueden variar según cada instalación.

Ciudadanos de Miami caminando por una conocida calle en pleno verano (Foto: AFP)
Ciudadanos de Miami caminando por una conocida calle en pleno verano (Foto: AFP)

¿DÓNDE HAY COOLING CENTERS EN MIAMI-DADE?

En Miami-Dade, la red incluye bibliotecas públicas desde Little Havana y Allapattah hasta Kendall, Hialeah Gardens, Miami Beach, Homestead, Aventura y Palmetto Bay. También hay parques de la Ciudad de Miami, gimnasios administrados por el condado, un edificio gubernamental en downtown y una clínica de salud.

Para residentes de Westchester, Flagami, Sweetwater, Fontainebleau, North Miami, Opa-locka o South Miami, las bibliotecas suelen ser una alternativa accesible para pasar varias horas bajo techo. Además de un ambiente fresco, muchos de estos locales cuentan con baños, áreas de descanso, computadoras y conexión Wi-Fi.

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#Cooling centerDirecciónCiudadTeléfonoHorarioTipo
1Arcola Lakes8240 NW 7th AvenueMiami305-694-2707Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
2Bay Harbor Islands1175 95th StreetBay Harbor Islands786-582-2620Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
3California Club700 Ives Dairy RoadMiami305-770-3161Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
4Concord3882 SW 112th AvenueMiami305-207-1344Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
5Coral Gables3443 Segovia StreetCoral Gables305-442-8706Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
6Coral Reef9211 Coral Reef DriveMiami305-233-8324Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
7Country Walk15433 SW 137th AvenueMiami786-293-4577Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
8Culmer/Overtown350 NW 13th StreetMiami305-579-5322Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
9Edison Center531 NW 62nd StreetMiami305-757-0668Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
10Fairlawn6376 SW 8th StreetMiami305-261-1571Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
11Golden Glades100 NE 166th StreetMiami305-787-1544Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
12Hialeah Gardens13451 NW 107th AvenueHialeah Gardens305-820-8520Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
13Hispanic1398 SW 1st StreetMiami305-643-8574Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
1 4International Mall10315 NW 12th StreetDoral305-594-2514Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
15Kendale Lakes15205 SW 88th StreetMiami305-388-0326Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
16Kendall9101 SW 97th AvenueMiami305-279-0520Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
17Lakes of the Meadow4284 SW 152nd AvenueMiami305-222-2149Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
18Lemon City430 NE 61st StreetMiami305-757-0662Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
19Little River160 NE 79th StreetMiami305-751-8689Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
20 Main Library101 West Flagler StreetMiami305-375-2665Lun.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
21Miami Beach Regional227 22nd StreetMiami Beach305-535-4219Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
22Miami Springs401 Westward DriveMiami Springs305-805-3811Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
23Model City (Caleb Center)2211 NW 54th StreetMiami305-636-2233Lun.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
24Naranja14850 SW 280th StreetHomestead305-242-2290Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
25North Central9590 NW 27th AvenueMiami305-693-4541Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
26North Dade Regional2455 NW 183rd StreetMiami Gardens305-625-6424Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
27North Shore 7501 Collins AvenueMiami Beach305-864-5392Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
28Northeast Dade – Aventura2930 Aventura BoulevardAventura305-931-5512Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
29Opa-locka780 Fisherman Street, Suite 140Opa-locka 305-688-1134Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
30Palm Springs North17601 NW 78th AvenueHialeah305-820-8564Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
31Palmetto Bay17641 Old Cutler RoadPalmetto Bay305-232-1771Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
32Pinecrest5835 SW 111th StreetPinecrest305-668-4571Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
33Shenandoah2111 SW 19th StreetMiami305-250-4688Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
34South Miami6000 Sunset DriveSouth Miami305-667-6121Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
35South Shore131 Alton RoadMiami Beach305-535-4223Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
36Sunny Isles Beach18070 Collins AvenueSunny Isles Beach305-682-0726Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
37Sunset10855 SW 72nd StreetMiami305-270-6368Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
38Tamiami12700 SW 8th StreetMiami305-223-4758Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
39Virrick Park3255 Plaza StreetMiami305-442-7872Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
40Westchester Regional9445 Coral WayMiami305-553-1134Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
41West Kendall Regional10201 Hammocks BoulevardMiami305-385-7135Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
42West Flagler5050 West Flagler StreetMiami305-442-8710Lun.-jue. 9:30 a. m.-8 p. m.; vie.-sáb. 9:30 a. m.-6 p. m.; dom. cerradoBiblioteca pública
43 Antonio Maceo Park5135 NW 7th StreetMiami305-960-2930Lun.-vie. 8 a. m.-5 p. m.Parque de la ciudad
44Charles Hadley Park (Carrie P. Meek)1350 NW 50th StreetMiami305-960-4630Lun.-vie. 8 a. m.-8 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-5 p. m.Parque de la ciudad
45Coral Gate Park1415 SW 32nd AvenueMiami305-960-5130Lun.-vie. 9:30 a. m.-8:30 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-5 p. m.Parque de la ciudad
46Grapeland Water Park1550 NW 37th AvenueMiami305-960-2950Todos los días, 10 a. m.-5 p. m.; temporada del 23 de mayo al 16 de agostoParque de la ciudad
47José Martí Park362 SW 4th StreetMiami305-960-2945Lun.-vie. 9 a. m.-9 p. m.; sáb. 9 a. m.-4:30 p. m.; dom. cerradoParque de la ciudad
48Legion Memorial Park6447 NE 7th AvenueMiami305-533-3548Lun.-vie. 8 a. m.-9 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-6 p. m.Parque de la ciudad
49Manolo Reyes Park6030 SW 2nd StreetMiami305-960-2980Lun.-vie. 8 a. m.-8 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-5 p. m.Parque de la ciudad
50Moore Park765 NW 36th StreetMiami305-960-5166Lun.-vie. 9:30 a. m.-8:30 p. m.; sáb.-dom. 9 a. m.-5 p. m.Parque de la ciudad
51Rebeca Sosa Park25 Tamiami BoulevardMiami305-533-3590Lun.-vie. 8 a. m.-5 p. m.Parque de la ciudad
52Robert King High Park7025 W. Flagler StreetMiami305-533-3520Lun.-vie. 2 p. m.-6 p. m.; sáb.-dom. 1 p. m.-5 p. m.Parque de la ciudad
53Roberto Clemente Park101 NW 34th StreetMiami305-960-2902Lun.-vie. 1 p. m.-6 p. m.; sáb.-dom. cerradoParque de la ciudad
54Goulds Park – Gymnasium11350 SW 216th StreetMiami305-255-2399Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.Parque del condado
55Gwen Cherry Park – Gymnasium7090 NW 22nd AvenueMiami305-694-4889Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.Parque del condado
56Haulover Park10801 Collins AvenueMiami305-947-3525Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.Parque del condado
57Oak Grove Park6090 NE 159th StreetMiami305-944-8670Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.Parque del condado
58Tropical Park Mary Abreu Community Center7900 SW 40th StreetMiami305-226-8315Todos los días, 10 a. m.-8 p. m.Parque del condado
59 Stephen P. Clark Government Center111 NW 1st StreetMiami305-375-2616Todos los días, 6 a. m.-8 p. m.Edificio gubernamental
60 Camillus Health Concern, Inc.336 NW 5th StreetMiami305-533-0190Lun. y vie. 7 a. m.-5 p. m.; mar. y jue. 8 a. m.-5 p. m.Clínica de salud

COOLING CENTERS EN BROWARD COUNTY

para quienes necesiten salir de casa durante las horas más calurosas. Los 15 lugares incluidos en el listado se ubican en Lauderhill, Oakland Park, Pompano Beach, Hollywood y Fort Lauderdale.

Quienes viven o trabajan cerca de Broward Boulevard, Federal Highway, Dixie Highway, Oakland Park Boulevard o la zona de Pompano pueden revisar cuál alternativa les queda más cerca antes de que suba el índice de calor. La disponibilidad puede cambiar de acuerdo con la alerta vigente y la atención habitual de cada biblioteca o centro comunitario.

#Cooling centerDirecciónHorario en días de advertencia por calor
1 Lauderhill Central Park Library3810 NW 11th Pl, Lauderhill, FL 33311Lun. y mié. 12 p. m.-8 p. m.; mar. y jue.-sáb. 10 a. m.-6 p. m.
2 Lauderhill Towne Centre Library6399 W Oakland Park Blvd, Lauderhill, FL 33313Lun.-mar. 12 p. m.-8 p. m.; mié.-sáb. 10 a. m.-6 p. m.
3 North Andrews Gardens Community Center250 NE 56 Ct., Oakland Park, FL 33334Lun.-vie. 9 a. m.-5 p. m.
4Ethel M. Gordon Oakland Park Library1298 NE 37 St., Oakland Park, FL 33334Lun., mié. y vie. 9 a. m.-6 p. m.; mar. y jue. 11 a. m.-8 p. m.; sáb. 9 a. m.-4 p. m.
5E. Pat Larkins Center520 MLK Blvd, Pompano BeachLun.-jue. 8:30 a. m.-8:30 p. m.; vie. 8:30 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
6 Emma Lou Olson Civic Center1801 NE 6th Street, Pompano BeachLun.-jue. 8:30 a. m.-8:30 p. m.; vie. 8:30 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
7Herb Skolnick Center800 SW 36th Avenue, Pompano BeachLun.-jue. 8:30 a. m.-8:30 p. m.; vie. 8:30 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
8 Charlotte Burrie Center2669 N Federal Highway, Pompano BeachLun.-jue. 8:30 a. m.-8:30 p. m.; vie. 8:30 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
9Highlands Park1650 NE 50th Court, Pompano BeachLun.-jue. 12:30 p. m.-8:30 p. m.; vie. 9 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
10Mitchell Moore Center901 NW 10th Street, Pompano BeachLun.-jue. 12:30 p. m.-8:30 p. m.; vie. 9 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
11McNair Center951 NW 27th Avenue, Pompano BeachLun.-jue. 12:30 p. m.-8:30 p. m.; vie. 9 a. m.-5:30 p. m.; sáb. 8 a. m.-4 p. m.
12Armory Community Center906 North Dixie Highway, Hollywood, FL 33020Lun.-sáb. 12 p. m.-3 p. m.
13Boulevard Heights Community Center6770 Garfield Street, Hollywood, FL 33024Lun.-vie. 8:30 a. m.-5 p. m.
14 Fred Lippman Multi-Purpose Center2030 Polk Street, Hollywood, FL 33020Lun.-vie. 9 a. m.-5 p. m.; sáb. 11 a. m.-4 p. m.
15Broward County Library – African-American Research Library & Cultural Center2650 Sistrunk Blvd., Fort Lauderdale, FL 33311Lun. y mié. 10 a. m.-8 p. m.; mar., jue. y sáb. 10 a. m.-6 p. m.

¿QUÉ HACER DURANTE EL CALOR EXTREMO?

La sensación térmica, conocida en inglés como heat index o “feels like temperature”, combina la temperatura real y la humedad. En Miami y Fort Lauderdale, esa combinación puede hacer que un día de 93 °F resulte mucho más exigente para el organismo.

Las autoridades recomiendan estas medidas:

  • Tomar agua de forma frecuente, incluso antes de sentir sed.
  • Evitar bebidas alcohólicas y limitar el consumo de productos con mucha cafeína.
  • Reducir la actividad física al aire libre entre las 11 a. m. y las 7 p. m.
  • Buscar aire acondicionado, sombra o un cooling center si la vivienda no se mantiene fresca.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros.
  • Nunca dejar a niños, adultos mayores, mascotas o cualquier persona dentro de un vehículo estacionado.
  • Verificar el estado de familiares, vecinos y personas que viven solas, especialmente los adultos mayores.
  • Llamar al 911 si alguien presenta desmayo, confusión, pérdida de conciencia, convulsiones o piel excesivamente caliente.
Los ciudadanos de Florida soportan todos los años las altas temperaturas del verano (Foto: AFP)
Los ciudadanos de Florida soportan todos los años las altas temperaturas del verano (Foto: AFP)
/ CHANDAN KHANNA

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