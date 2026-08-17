El calor extremo vuelve con fuerza al sur de Florida. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por altas temperaturas para este lunes que estará vigente de 11 a.m. a 7 p.m. y abarcará los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Aunque los termómetros marcarán máximas en torno a los 90 grados Fahrenheit, la combinación de calor y humedad hará que las condiciones se sientan mucho más intensas. La sensación térmica podría llegar a entre 105 y 112 grados en distintas zonas de la región.

“Vamos a subir como un cohete”, dijo Lissette Gonzalez, meteoróloga de CBS News Miami. “Es posible que tengamos un calor récord”.

El pronóstico apunta a un lunes mayormente soleado, con una máxima de 94 grados en Miami, muy cerca del récord de 95 grados registrado para esta fecha.

El martes podría ser todavía más caluroso

Según el Miami Herald, la situación podría empeorar el martes, cuando se celebrará el Election Day. El pronóstico contempla una máxima de 96 grados y existe la posibilidad de que se emita nuevamente un aviso por calor. Además, no se esperan lluvias el lunes que puedan ayudar a reducir las temperaturas.

El índice de calor, que combina la temperatura real con la humedad, podría alcanzar niveles peligrosos. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estas condiciones “pueden causar enfermedades relacionadas con el calor”, por lo que recomienda beber abundante líquido, permanecer en lugares con aire acondicionado, evitar el sol y comprobar cómo se encuentran familiares y vecinos.

A este panorama se suma la llegada de una capa de polvo del Sahara, que mantendrá el cielo más brumoso y el ambiente seco. De acuerdo con la NOAA, la llamada capa de aire sahariano es una masa de aire muy seco y cargado de polvo que se forma sobre el desierto del Sahara durante la primavera, el verano y comienzos del otoño.

La sensación térmica podría alcanzar entre 105 y 112 grados y el martes podría ser aún más caluroso. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

¿Cómo afecta el polvo del Sahara?

Las nubes de polvo procedentes del Sahara atraviesan el Atlántico tropical aproximadamente cada tres a cinco días. Aunque suelen ser beneficiosas para limitar la actividad tropical, también pueden empeorar las alergias y causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, especialmente entre personas con asma u otros problemas respiratorios.

La actividad del polvo suele aumentar a mediados de junio, alcanza su punto máximo entre finales de junio y mediados de agosto y comienza a disminuir rápidamente después de mediados de agosto.

Su presencia puede notarse por la bruma en el cielo y, en algunos casos, también puede contribuir a producir atardeceres más intensos.

¿Quiénes deben tener mayor cuidado?

Las personas de 65 años o más, los niños pequeños, quienes padecen enfermedades crónicas, las embarazadas, los trabajadores al aire libre, los atletas y quienes no cuentan con acceso adecuado a aire acondicionado tienen un mayor riesgo de sufrir problemas relacionados con el calor. Las mascotas también pueden verse afectadas.

Para reducir el riesgo, las autoridades aconsejan permanecer en lugares frescos, evitar el sol directo y limitar el esfuerzo físico durante las horas más calurosas.

Si es necesario realizar actividades al aire libre, lo recomendable es hacerlo temprano por la mañana o al final de la tarde, mantenerse hidratado y utilizar protector solar.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar el sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores, trabajadores al aire libre y mascotas. (Foto: Magnific)

También se recomienda no esperar a tener sed para beber agua, limitar las bebidas que favorecen la deshidratación y nunca dejar a niños, bebés o mascotas dentro de un automóvil estacionado, incluso si las ventanas están parcialmente abiertas.

Ante síntomas como temperatura corporal elevada, dolor de cabeza, mareos, náuseas o confusión, se debe buscar atención médica de inmediato.