El Francia vs. Inglaterra, bajo amenaza por el clima en Miami. El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 podría verse condicionado por las altas temperaturas, la elevada humedad y la posibilidad de tormentas eléctricas en la ciudad. El encuentro está programado para este sábado a las 5:00 p.m. (EDT) en el Miami Stadium, donde los aficionados deberán prepararse para un ambiente de calor intenso y el riesgo de retrasos por actividad eléctrica. De los tres factores climáticos bajo vigilancia hay uno que genera mayor preocupación: los rayos, ya que podrían obligar a detener el partido.

Según meteorólogos de AccuWeather, los aficionados que asistan al estadio deben prepararse para un típico clima de verano en el sur de Florida: calor intenso, ambiente húmedo y lluvias aisladas que podrían desarrollarse durante la tarde.

Pronóstico para el Francia vs. Inglaterra en Miami

Condición Pronóstico Hora del partido Sábado, 5:00 p.m. EDT Temperatura Muy cálida Humedad Alta y sofocante Lluvias Posibilidad de tormentas aisladas Riesgo principal Rayos y retraso del partido

El calor será el primer rival de los aficionados

Adam Douty, meteorólogo de AccuWeather, explicó que quienes viajen a Miami deben esperar condiciones “cálidas y húmedas típicas” de esta época del año.

La combinación de altas temperaturas y humedad elevará la sensación térmica, lo que podría hacer que el ambiente dentro y fuera del estadio resulte especialmente incómodo para los espectadores. Además, los eventos de aficionados cercanos al recinto también estarán expuestos a estas condiciones.

El Francia vs. Inglaterra podría verse afectado por el calor extremo, la humedad y las tormentas eléctricas en Miami. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Una tormenta podría retrasar el Francia vs. Inglaterra

Los meteorólogos también vigilan una zona con potencial de desarrollo tropical que se extiende desde el norte del Golfo de México hasta el Atlántico suroccidental. Aunque la mayor parte de la humedad y las lluvias más intensas se mantendrían al norte de Miami, una tormenta aislada aún podría impactar el partido.

De acuerdo con las reglas de la FIFA, si se detectan rayos dentro de un radio de 8 millas del estadio, el encuentro debe suspenderse automáticamente durante al menos 30 minutos.

“Los rayos tienen el potencial de retrasar el partido”, advirtió Adam Douty.

El Francia vs. Inglaterra del Mundial 2026 enfrenta una amenaza climática por posibles retrasos debido a los rayos. | Crédito: AFP / ODD ANDERSEN

Recomendaciones para quienes asistan al Francia vs. Inglaterra

Ante este escenario, AccuWeather recomienda a los aficionados que asistan al Francia vs. Inglaterra:

Beber abundante agua antes y durante el partido.

Buscar sombra siempre que sea posible.

Usar ropa ligera y protección solar.

y protección solar. Tener un plan para resguardarse rápidamente si se escuchan truenos.

Estar atentos a los anuncios oficiales dentro del estadio.

Así, aunque el Francia vs. Inglaterra promete ser uno de los partidos más atractivos del cierre del Mundial 2026, el clima de Miami podría convertirse en un protagonista inesperado, con el calor extremo y las tormentas eléctricas amenazando con alterar el desarrollo normal del encuentro.

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