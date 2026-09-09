El cambio de horario en California 2026 ocurrirá el domingo 1 de noviembre, cuando el estado finalice el horario de verano y vuelva al horario estándar del Pacífico, conocido como PST (Pacific Standard Time) . La modificación se realizará durante la madrugada: a las 2:00 a. m. del horario de verano del Pacífico (PDT), los relojes deberán atrasarse una hora para volver a marcar la 1:00 a. m. Con este ajuste, California recuperará una hora de descanso y quedará alineada con el horario de invierno que rige en gran parte de Estados Unidos.

El cambio de horario en California también regirá para ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José, Sacramento, Fresno, Oakland, Long Beach, Anaheim y Bakersfield, todas sujetas al calendario estatal de horario de verano e invierno. Durante la madrugada del ajuste, los relojes deberán retrasarse una hora: al llegar a las 2:00 a. m., volverán a marcar la 1:00 a. m. Esto hará que ese tramo horario se repita y que la noche tenga, en la práctica, una hora adicional.

El cambio de noviembre sigue previsto bajo las reglas federales actuales. Esto es importante porque en Washington existe un debate para establecer el horario de verano de manera permanente, pero esa propuesta todavía no ha reemplazado la normativa vigente.

TL;DR sobre el cambio de horario en California

California tiene previsto cambiar de hora el domingo 1 de noviembre de 2026

A las 2:00 a. m. , los relojes deberán volver a marcar la 1:00 a. m.

, los relojes deberán volver a marcar la California pasará de PDT a PST

El cambio afectará a todo el estado, incluidos Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José y Sacramento

La madrugada tendrá una hora adicional porque el periodo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá

Los dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente

Relojes manuales, algunos sistemas de vehículos, hornos, microondas, alarmas y temporizadores deben revisarse

California mantiene el cambio de hora mientras no entre en vigor una nueva legislación federal sobre el DST permanente

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

El cambio de hora en California está programado para la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026.

A las 2:00 a. m. PDT, los relojes retrocederán una hora hasta las 1:00 a. m. PST. De esta manera, termina el periodo de horario de verano y comienza nuevamente el horario estándar del Pacífico.

La normativa federal establece que el Daylight Saving Time comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Para 2026, el periodo se extiende desde el 8 de marzo hasta el 1 de noviembre.

Inicio del DST 2026 Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. El reloj se adelantó una hora Fin previsto del DST 2026 Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. El reloj se atrasa una hora Resultado del cambio de otoño De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Se repite una hora

El ajuste se aplicará en todo California. Por ello, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, San José, Fresno, Oakland, Long Beach, Anaheim y Bakersfield tendrán el mismo cambio de horario.

¿California atrasa o adelanta el reloj?

En noviembre, California atrasa una hora.

La madrugada del 1 de noviembre funcionará de esta manera: cuando el reloj llegue a las 2:00 a. m. PDT, regresará a la 1:00 a. m. PST. Por tanto, no hay que adelantar el reloj, como ocurre cuando comienza el horario de verano en marzo.

El cambio también modifica la relación entre las horas de luz y las actividades cotidianas. Al regresar al horario estándar, los amaneceres se producen relativamente más temprano y las puestas de sol llegan antes que durante el periodo de PDT.

Para quienes trabajan de madrugada, viajan, tienen turnos nocturnos o siguen eventos en vivo, la repetición de la hora puede ser especialmente relevante. Una actividad programada entre la 1:00 y las 2:00 a. m. debe identificar claramente a qué momento corresponde.

¿Por qué California sigue aplicando el DST?

California mantiene el horario de verano porque su normativa estatal está vinculada al marco federal que establece el periodo de aplicación del Daylight Saving Time.

El sistema vigente establece que el horario estándar del Pacífico se adelanta una hora durante el periodo de DST, que comienza en marzo y termina en noviembre. Mientras no exista un cambio legal, California continúa siguiendo ese calendario.

Un antecedente importante es la Proposition 7, aprobada por los votantes de California en 2018. La medida modificó la normativa estatal para ajustarla al calendario federal y permitió que la Legislatura, mediante una votación de dos tercios, pudiera cambiar el periodo del horario de verano si el cambio era compatible con la legislación federal. También contempló la posibilidad de adoptar el DST durante todo el año si el Gobierno federal llegaba a autorizarlo.

Por sí sola, la Proposition 7 no eliminó los cambios de hora ni estableció un horario de verano permanente.

¿Qué aparatos deben ajustarse en California?

No todos los relojes requieren una modificación manual cuando termina el horario de verano. Los dispositivos conectados a internet suelen actualizar la hora de acuerdo con la zona horaria configurada.

Aun así, conviene comprobar aquellos equipos que no cuentan con sincronización automática:

Relojes de pared, de pulsera y despertadores

Relojes instalados en automóviles y otros vehículos

Microondas, hornos, cocinas y cafeteras programables

Sistemas de riego y temporizadores

Luces exteriores y sistemas de automatización doméstica

Termostatos

Alarmas y sistemas de seguridad

Cámaras, DVR y controles de acceso

Equipos de oficina y sistemas de fichaje

Los teléfonos, tabletas y computadoras normalmente realizan el ajuste de forma automática cuando tienen activadas las funciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Antes de la madrugada del cambio, es recomendable comprobar que el dispositivo tenga correctamente configurada la zona Pacific Time.

¿Qué consejos deben seguir los residentes de Los Ángeles y San Francisco?

El cambio de hora puede parecer sencillo, pero la madrugada del 1 de noviembre puede generar confusiones en actividades programadas alrededor de la transición.

Para evitar problemas:

Atrasar los relojes manuales antes de acostarse el sábado 31 de octubre

Comprobar la hora de vuelos, autobuses, trenes y reservas

Revisar horarios de eventos deportivos, conciertos y transmisiones internacionales

Confirmar los turnos de trabajo que atraviesen la madrugada

Revisar alarmas y sistemas de seguridad

Comprobar la programación de sistemas de riego, luces y termostatos

Identificar claramente cuál de las dos franjas de la 1:00 a. m. corresponde a una actividad nocturna

Para quienes sigan actividades internacionales desde California, también es importante recordar que el cambio de PST puede modificar temporalmente la diferencia horaria con otros países y ciudades.

¿California podría dejar de cambiar la hora?

El futuro del cambio de hora en California depende de lo que ocurra tanto a nivel estatal como federal.

La discusión nacional sobre el horario permanente ha vuelto a cobrar relevancia en 2026. Sin embargo, mientras una eventual reforma federal no complete el proceso legislativo y entre en vigor, California mantiene el calendario actual, incluido el cambio previsto para el 1 de noviembre.

La Proposition 7 de California dejó abierta la posibilidad de modificar el régimen estatal, pero condicionó cualquier adopción de un horario de verano durante todo el año a que ese sistema fuera autorizado por la legislación federal.

Por ahora, por tanto, los residentes de California deben tomar como referencia el calendario vigente: el domingo 1 de noviembre de 2026 termina el PDT y comienza el PST.

Actualización editorial: El cambio de hora del 1 de noviembre de 2026 continúa previsto bajo las reglas vigentes. Cualquier modificación dependerá de que una eventual reforma federal sea aprobada y entre en vigor antes de esa fecha.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

Según el calendario federal vigente, California cambiará de horario el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. hora local.

¿En California el reloj se atrasa o se adelanta?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m. PDT, el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m. PST.

¿California pasa de PDT a PST?

Sí. Cuando termine el horario de verano, California pasará de Pacific Daylight Time (PDT) a Pacific Standard Time (PST).

¿Los Ángeles y San Francisco cambian la hora el mismo día?

Sí. Ambas ciudades se encuentran dentro del régimen horario que aplica en California y seguirán el cambio previsto para el 1 de noviembre de 2026.

¿Los celulares cambian automáticamente de hora?

En la mayoría de los casos, sí. Los teléfonos y otros dispositivos conectados suelen actualizar automáticamente la hora cuando tienen habilitadas las funciones de fecha, hora y zona horaria automáticas.

¿Se gana o se pierde una hora en California?

Se gana una hora durante la madrugada. Al pasar de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., el intervalo comprendido entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repite.

¿California eliminará el cambio de horario en 2026?

Por ahora, no. El cambio del 1 de noviembre continúa previsto porque no existe una nueva norma federal en vigor que haya eliminado el calendario actual.

¿La Proposition 7 eliminó el horario de verano en California?

No. La Proposition 7, aprobada en 2018, permitió a la Legislatura modificar el periodo del DST mediante una votación de dos tercios, siempre dentro de lo permitido por la legislación federal. No estableció por sí misma un horario permanente.