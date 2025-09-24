Viajar en avión con niños pequeños puede ser una experiencia agotadora para muchos padres, sobre todo cuando se enfrentan a las largas filas y al estrés de los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. En medio de estas dificultades, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha anunciado una medida que promete hacer la experiencia mucho más llevadera para quienes viajan en familia.

Adam Stahl, portavoz de la TSA, explicó: “Hay una línea dedicada separada para familiares, ofrecemos una cola separada dedicada a atender a familias con niños menores de 12 años”.

El programa "Families on the Fly" ya opera en 11 aeropuertos seleccionados. | Crédito: americanexpress.com

Este programa, llamado Families on the Fly, ya está funcionando en 11 aeropuertos, entre ellos Orlando y Tampa, en Florida, así como San Juan, Puerto Rico. También está disponible en el Aeropuerto John Wayne, en el condado de Orange, pero aún no se ha implementado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los viajeros. Muchos consideran que cualquier iniciativa para reducir el tiempo de espera representa un alivio, especialmente en los aeropuertos nacionales más concurridos.

La TSA también está incentivando a las familias a inscribirse en TSA PreCheck, ofreciendo un descuento de $15 cuando dos miembros de la familia se registran juntos.

Con un costo de $80 por persona y una duración de cinco años, este programa agiliza el proceso de revisión.

Muchos padres celebran la iniciativa como un alivio para quienes viajan con niños pequeños. | Crédito: John Carl D'Annibale / Albany Times Union vía Getty Images / Albany Times Union/Hearst Newspapers

Según datos de la TSA, 20 millones de pasajeros se inscribieron el año pasado, y el 99% esperó menos de 10 minutos en las filas. Los menores de 17 años pueden acompañar gratis a sus padres en esta línea prioritaria.

Para evitar aglomeraciones, las autoridades recomiendan viajar entre semana, en la tarde o después de las 10 p.m., y consultar las páginas de los aeropuertos para conocer en tiempo real los tiempos de espera en las filas de seguridad.

