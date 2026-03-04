A partir del 9 de marzo, el sistema de apelaciones migratorias en Estados Unidos experimenta una transformación profunda que podría cambiar por completo la estrategia legal de miles de extranjeros. Una nueva normativa dispuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) redefine los plazos, endurece los criterios de revisión y establece el rechazo como opción por defecto en muchos casos. La medida, publicada oficialmente en el Federal Register, busca acelerar el tratamiento de expedientes y reducir el enorme atraso que arrastran las cortes migratorias. Sin embargo, para los migrantes y sus abogados, este ajuste implica menos tiempo de reacción y un escenario mucho más exigente para sostener una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Cambios en las apelaciones de inmigración

Según la regla publicada, estas son las modificaciones más importantes:

Reducción del plazo para apelar: El tiempo para presentar la notificación de apelación (formulario EOIR-26) baja de 30 a 10 días tras la decisión del juez de inmigración.

El tiempo para presentar la notificación de apelación (formulario EOIR-26) baja de 30 a tras la decisión del juez de inmigración. Excepción limitada: El plazo tradicional de 30 días se mantiene únicamente en casos de asilo que no hayan sido denegados bajo prohibiciones específicas.

El plazo tradicional de 30 días se mantiene únicamente en casos de asilo que no hayan sido denegados bajo prohibiciones específicas. Desestimación sumaria por defecto: Ahora, el rechazo automático será la regla general. Para evitarlo, la mayoría de los miembros permanentes de la Junta de Apelaciones de Inmigración deberá votar a favor de aceptar el caso.

Ahora, el rechazo automático será la regla general. Para evitarlo, la mayoría de los miembros permanentes de la Junta de Apelaciones de Inmigración deberá votar a favor de aceptar el caso. Nuevo calendario de escritos: Se estandariza el proceso y se exige la presentación simultánea de argumentos por ambas partes dentro de los 20 días siguientes a la orden de la Junta.

Desde el 9 de marzo, EE.UU. aplicará un sistema donde el rechazo será la opción por defecto en muchas apelaciones. | Crédito: EFE/Sarah Yenesel

Eliminación de réplicas: Los escritos de réplica quedan suprimidos, salvo que la Junta los solicite expresamente.

Los escritos de réplica quedan suprimidos, salvo que la Junta los solicite expresamente. Prórrogas limitadas: Solo se concederán extensiones en “circunstancias excepcionales” fuera del control de las partes.

Solo se concederán extensiones en “circunstancias excepcionales” fuera del control de las partes. Cambios administrativos: Se elimina el requisito de que los jueces revisen y aprueben las transcripciones de sus decisiones orales, con el fin de acelerar el envío de expedientes.

Además, el DOJ retoma el uso del término “alien” (extranjero) en lugar de “noncitizen” (no ciudadano), modificando nuevamente la terminología oficial en los procesos migratorios.

Cuándo entran en vigor las nuevas normas

La regla comienza a regir el 9 de marzo y no tiene efecto retroactivo. Esto significa que los casos presentados antes de esa fecha, o aquellos en los que aún se puede apelar bajo las normas anteriores, no estarán sujetos a los nuevos requisitos.

El cambio aplica únicamente a apelaciones emitidas sobre decisiones de un juez de inmigración o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a partir de la fecha de entrada en vigor.

El cambio en EE.UU. busca acelerar los procesos y disminuir el atraso en las cortes migratorias. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini'

Por qué el DOJ modificó los procesos de apelación

Las autoridades justificaron la reforma señalando el crecimiento exponencial del atraso en el sistema. Las cifras oficiales muestran que las apelaciones pendientes pasaron de 37.000 en 2015 a más de 200.000 al cierre del año fiscal 2025.

El objetivo declarado es agilizar el sistema y reducir el cúmulo de casos sin resolver. No obstante, críticos sostienen que acortar plazos y establecer la desestimación automática podría dificultar que muchos migrantes ejerzan plenamente su derecho a revisión.

Lo cierto es que, desde este 9 de marzo, el panorama de las apelaciones migratorias en EE.UU. cambia de forma drástica: menos tiempo, más exigencias y un sistema diseñado para resolver más rápido, aunque no necesariamente con mayores oportunidades para quienes buscan revertir una decisión.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!