El Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre una modificación significativa en el proceso de tramitación de visas para inmigrantes, con el objetivo de hacer más eficiente y ordenado el sistema de entrevistas consulares.

A partir del 1 de noviembre de 2025, quienes soliciten una visa de inmigrante para radicarse en Estados Unidos deberán realizar su entrevista en su país de residencia o nacionalidad, según lo estableció el Centro Nacional de Visas (NVC). Esta medida busca unificar criterios y reducir demoras en la programación de citas.

“A partir del 1 de noviembre de 2025, el Centro Nacional de Visas programará el trámite de visas de inmigrante para los solicitantes en su país de residencia o, si así se solicita, en su país de nacionalidad”, indicó el Departamento de Estado.

Además, el organismo precisó que las personas que residan en países donde las operaciones de visa estén suspendidas o limitadas deberán acudir al puesto de procesamiento designado por el gobierno estadounidense.

Puestos de procesamiento designados para visas de inmigrante

RESIDENTE DE PUESTOS DESIGNADOS Afganistán (excepto visas especiales de inmigrante) Islamabad Bielorrusia Varsovia Eritrea Adís Abeba, Nairobi Haití Nassau Irán Abu Dabi, Ankara, Ereván Libia Túnez Níger Abiyán Corea del Norte Cantón Rusia Varsovia, Almaty (IR-5), Taskent (IR-5) Somalia Nairobi Sudán del Sur Nairobi Sudán El Cairo Siria Ammán, Beirut (para palestinos con documentos de viaje sirios) Venezuela Bogotá Yemen Yibuti Zimbabue Johannesburg

Detalles del nuevo procedimiento

El Departamento de Estado aclaró varios puntos que los solicitantes deberán tener presentes una vez que entre en vigor la medida:

Citas existentes: Las entrevistas ya programadas no se cancelarán ni modificarán , salvo casos excepcionales.

Las entrevistas ya programadas , salvo casos excepcionales. Transferencias de casos: Si alguien desea mover su trámite a otro consulado , deberá hacerlo mediante el Formulario de Consulta Pública del NVC , evitando comunicarse directamente con la sección consular.

Si alguien desea , deberá hacerlo mediante el , evitando comunicarse directamente con la sección consular. Verificación de residencia: Si un solicitante solicita su entrevista fuera de su país asignado, el NVC podrá solicitar documentos adicionales que confirmen su residencia o una justificación válida.

Si un solicitante solicita su entrevista fuera de su país asignado, el NVC podrá que confirmen su residencia o una justificación válida. Excepciones: Solo se harán por motivos humanitarios, médicos o de política exterior .

Solo se harán . Visas de Diversidad: Las nuevas reglas también aplicarán a los participantes del programa DV-2026 (Lotería de Visas).

Las autoridades recomiendan a los solicitantes consultar los sitios web de las embajadas y consulados para obtener información actualizada sobre los requisitos, los pasos del trámite y el estado operativo de cada sede.

