El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) modificó una regla clave que beneficiará a miles de trabajadores del sector salud en el país, ¿de qué se trata? los médicos extranjeros que quedaron con sus trámites migratorios en pausa recibieron una gran noticia este mes de mayo ya que se reactivará el procesamiento de solicitudes vinculadas a visas, renovación de estas, permisos de trabajo y procesos de residencia permanente, luego de que se activara la prohibición de viajes impuesta a 39 países. Teniendo en cuenta esta información, es importante entender cuál es el panorama y lo que en realidad variará y lo que se mantendrá tal cual está hasta ahora. Aquí te explico lo que necesitas conocer si eres profesional en el país liderado por Donald Trump o tienes algún familiar que está cumpliendo su sueño de salvar vidas en Norteamérica porque es momento de revisar el caso con criterio y actuar mientras está permitido.

MIRA TAMBIÉN Los documentos que debes llevar al reunirte con USCIS en una entrevista de ciudadanía

El cambio permitirá solicitar visas de trabajo, renovarlas y continuar sus procesos de residencia permanente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos.

¿En qué situación estaban los médicos extranjeros en EE.UU.?

Desde el 1 de enero de 2026, el gobierno implementó la Proclamación Presidencial 10998, suspendiendo total o parcialmente la emisión de visas y entrada a nacionales de 39 países por razones de seguridad entre ellos Irán, Afganistán, Haití, Siria y Yemen. La medida afecta principalmente a visitantes (B1/B2), estudiantes (F, M, J) e inmigrantes. Entre las naciones perjudicadas están incluidas Cuba y Venezuela. Desde ahí USCIS suspendió las renovaciones y actualizaciones, dejándolos en un limbo migratorio. Esto dio pie a una crisis en el sector salud donde hospitales en zonas rurales y desatendidas se encontraban sin personal y saturados porque en ellos los médicos formados en el extranjero representan más del 40% del personal.

Desde Newsweek indicaron que más de 20 asociaciones médicas enviaron una carta al Gobierno de Donald Trump expresando su “preocupación” por la prohibición y solicitando una exención a dicha política para los trabajadores de la salud, así como el procesamiento expedito de los casos de los médicos.

El pasado 03 de mayo se hizo oficial en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el cambio en la suspensión del procesamiento tras la prohibición de viajes impuesta en enero a 39 países.

Los médicos extranjeros afectados por la prohibición de viajar reciben una excepción. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos.

Lo que sí cambia y lo que no con la decisión del DHS

Los expertos en inmigración destacan que este momento no es para esperar, sino para revisar tu caso con criterio y actuar mientras está permitido. Además, antes de tomar decisiones necesitas entender exactamente qué cambió y qué no.

Lo que SÍ cambió:

El gobierno pausó la restricción para médicos internacionales; es decir, las solicitudes volverán a procesarse con normalidad: extensiones de H-1B, renovaciones de autorización de trabajo y peticiones de residencia.

Entre los beneficios que podrían reactivarse aparecen:

Procesamiento de visas de trabajo

Renovación de permisos laborales

Continuidad en trámites de residencia

Avance de solicitudes detenidas por revisión administrativa

Lo que NO cambió:

La exención aplica principalmente a médicos ya en Estados Unidos.

Si estás fuera del país, el Travel Ban de viaje sigue vigente afectando a más de 75 países y suspendiendo indefinidamente el procesamiento de nuevas visas de inmigrante (reunificación familiar y trabajo) para estas naciones. Si tu caso fue negado o retirado durante la pausa, necesitas asesoría inmediata.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!