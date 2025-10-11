Umba Ambrosio está viviendo una pesadilla única. Esta mujer, originaria de Angola, ruega por salir en libertad, pues ya se le aprobó su solicitud de asilo en Estados Unidos. Sucede que la extranjera permanece bajo custodia de ICE desde hace meses y su salud se está deteriorando con el pasar de los días.

Según información de Univision Noticias, la mujer inmigrante de 24 años llegó a Estados Unidos buscando refugio y seguridad. Ocurre que huyó de su país natal por los distintos abusos que sufrió. Pensó que, en este país, sus fatídicas experiencias terminarían, pero se equivocó.

A finales del 2024, fue detenida por los agentes de inmigración cuando intentaba cruzar la frontera. Desde aquel día, permanece bajo arresto en un centro de detención de Arizona, intentado conseguir su libertad. Ya pasaron más de 10 meses.

Umba huyó de su natal Angola por los distintos abusos que sufrió. (Crédito: Univision Arizona / Facebook)

Ganó su caso de asilo

A pesar de esta adversidad, existió una luz de esperanza para Umba Ambrosio: su abogado ganó su caso de asilo en junio. Esto significaría que podría salir en libertad y residiría en Estados Unidos sin problema alguno. Sin embargo, aún sigue en prisión.

La situación ha sido desesperante para su esposo, Alberto Nauka. Siente una profunda angustia por la situación que está atravesando Umba y solicita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) su liberación.

Su esposo, Alberto Nauka, siente una gran preocupación por su salud. También solicita que sea liberada. (Crédito: Univision Arizona / Facebook)

“Ella está muy delgada, está enferma y ha pasado mucho tiempo detenida. Ella es una niña, tiene 24 años. Está muy pequeña para mantenerse en la prisión. Esto me duele mucho”, fueron las palabras de Alberto al medio citado.

El abogado de Umba Ambrosio explicó que recurrirán al tribunal federal como último recurso legal para que obtenga su liberación. Por el momento, se mantienen las esperanzas de que esta inmigrante africana obtenga la tranquilidad que espera.