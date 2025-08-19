Un agente de Policía de Maine fue arrestado por las autoridades de inmigración en medio de una investigación que llamó la atención de funcionarios locales y federales. Se trata de Jon Luke Evans, agente de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach y originario de Jamaica, arrestado el 25 de julio como parte de los esfuerzos de ICE para intensificar la aplicación de la ley migratoria.

Según informó este lunes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Evans acordó abandonar el país de manera voluntaria, una decisión que evita un proceso formal de deportación. Un representante de ICE indicó que un juez le había concedido la salida voluntaria y que podría dejar Estados Unidos ese mismo día, sin ofrecer más detalles sobre el caso.

Jon Luke Evans, oficial de reserva en Old Orchard Beach, fue detenido por ICE el 25 de julio. | Crédito: Old Orchard Beach Police Department

El arresto generó sorpresa entre funcionarios de la ciudad y del departamento de policía, quienes aseguraron que Evans estaba legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos. La jefa de Policía Elise Chard explicó que la ciudad había confirmado su elegibilidad mediante el programa E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional antes de contratarlo.

Según informó CNN, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, criticó la confianza de la ciudad en el sistema E-Verify, que permite a los empleadores verificar si los empleados potenciales pueden trabajar legalmente en EE. UU.

El municipio mantiene su compromiso de cumplir con todas las leyes estatales y federales en materia de empleo. “Seguiremos utilizando el formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo y la base de datos E-Verify para confirmar la elegibilidad de empleo”, aseguró Chard.

ICE culpó al departamento por emplear a un migrante indocumentado como oficial, calificando la situación de "trágica". | Crédito: Old Orchard Beach Police Department

Evans estuvo recluido en el Centro de Detención Donald W. Wyatt en Central Falls, Rhode Island, y fue trasladado a un centro de ICE en Burlington, Massachusetts. No se ha confirmado si cuenta con abogado.

Funcionarios de ICE señalaron que Evans permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa e intentó comprar un arma de fuego ilegalmente. Gracias al acuerdo de salida voluntaria, Evans podrá irse por su propia cuenta, evitando un proceso formal de deportación.

