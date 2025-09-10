Los extranjeros que llegan a Estados Unidos tienen un objetivo: obtener la ciudadanía estadounidense . Cualquiera de estos inmigrantes ofrecería lo que tenga por obtener esta tarjeta de residencia permanente, pero un caso reciente ha ganado notoriedad por realizar una acción muy arriesgada: un hombre afirmó que era cubano, pero realmente es natural de Argentina.

Esta historia lo protagoniza Fernando Adrián Moio Bartolini, de 50 años, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante la Ley de Ajuste Cubano, al asegurar que había nacido en esta isla. No obstante, esta información sería totalmente falsa por un singular detalle.

Esto ocurrió cuando un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) pudo reconocer que era argentino por su “acento”. Fue así que lo detuvieron y se le acusó de declaración falsa en la solicitud y el uso de un pasaporte, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El ciudadano argentino logró obtener la residencia permanente al indicar que nació en Cuba. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

¿Qué “castigo” le espera a Fernando Moio?

Ante este caso, el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida han presentado una demanda civil de desnaturalización en el Tribunal Federal de Distrito de Orlando contra este ciudadano argentino.

“La demanda civil acusa a Moio Bartolini de haber abusado de nuestro sistema de inmigración y de haber obtenido ilegalmente el beneficio migratorio definitivo de la naturalización. La presentación de este caso envía un mensaje claro: si no dice la verdad a los funcionarios de inmigración e infringe nuestras leyes de inmigración, le procesaremos y le desnaturalizaremos”, indicó el fiscal general adjunto Brett A. Shumare, de la División Civil del Departamento de Justicia.

Según un comunicado de prensa, las autoridades precisaron que el inmigrante llegó a Estados Unidos con un visado de visitante, compró un certificado de nacimiento cubano falso y consiguió un pasaporte cubano fraudulento antes de solicitar la residencia legal.

Básicamente, la desnaturalización es la terminación de la ciudadanía estadounidense de un inmigrante (Foto: Freepik)

¿Qué es desnaturalización en Estados Unidos?

Según información del Gobierno de Estados Unidos, la desnaturalización ocurre cuando un inmigrante pierde la ciudadanía estadounidense que obtuvo mediante un proceso de naturalización. A continuación, estas son las razones más frecuentes por las que se puede iniciar este proceso:

Personas que son una amenaza, bajo pretexto de terrorismo.

Personas que solicitaron la ciudadanía y no cumplen con ciertos requisitos, tanto para la residencia y ciudadanía.

Personas que cometieron fraude en el proceso de naturalización.

