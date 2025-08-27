En el sur de California, una operación policial ha destapado lo que las autoridades describen como la mayor red de robo organizado contra Home Depot en la historia de la compañía. Lejos de ser un simple caso de hurto, esta trama revela un elaborado sistema delictivo que habría causado pérdidas multimillonarias y que mantenía en jaque a decenas de tiendas minoristas. El golpe final llegó el último martes, con el arresto de 14 personas acusadas de formar parte del esquema.

MÁS DE 70 TIENDAS FUERON ASALTADAS POR ESTOS DELINCUENTES

Según los fiscales, los sospechosos estarían vinculados a más de 600 robos en 71 locales de Home Depot, en diferentes condados del sur de California. El botín acumulado supera los 10 millones de dólares, un daño económico colosal que convirtió este caso en prioridad para las autoridades. El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, lo resumió con dureza: “Ganaban millones de dólares y parecía que nadie iba a detenerlos”.

Los artículos robados eran presuntamente entregados al negocio o domicilio de Ahl en bolsas de basura o cajas de Home Depot (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Ventura)

En el centro de la operación aparece el nombre de David Ahl, propietario de una tienda llamada ARIA Wholesale en Tarzana. De acuerdo con la investigación, Ahl habría recibido, almacenado y distribuido gran parte de la mercancía robada.

Hoy enfrenta 48 cargos por delitos graves, entre ellos conspiración, robo organizado a comercio minorista, hurto mayor, receptación de bienes robados y lavado de dinero. Se encuentra detenido en la cárcel del condado de Ventura, con una fianza de 500.000 dólares, y podría pasar hasta 32 años en prisión si resulta culpable.

Las imágenes de vigilancia mostradas por los funcionarios capturaron a los sospechosos en acción (Crédito: Oficina del Sheriff del Condado de Ventura)

PERO DAVID AHL NO ACTUABA SOLO

La red incluía a los llamados “aceleradores”, quienes entraban sistemáticamente a las tiendas y sustraían costosos componentes eléctricos, desde disyuntores hasta reguladores de intensidad. En ocasiones, lograban vaciar todos los Home Depot de un condado en un solo día. El sheriff de Ventura, Jim Fryhoff, explicó que los artículos eran transportados en bolsas de basura y cajas con el logo de la misma tienda, para luego ser entregados en el negocio o la casa de Ahl.

La investigación también alcanzó a familiares y allegados. El cuñado de Ahl fue detenido por vender la mercancía robada a través de eBay, mientras que la exesposa del acusado y su actual pareja fueron señalados como líderes de una operación de esgrima paralela, prácticamente idéntica. En total, los agentes incautaron 3,7 millones de dólares en productos de Home Depot y cerca de 800.000 dólares en efectivo, catalogados como ganancias de lavado de dinero.

Las imágenes de vigilancia revelaron la audacia del grupo: incluso cuando Home Depot intentó reforzar la seguridad colocando los artículos de alto valor en jaulas o estantes elevados, los sospechosos lograban burlar los controles. El fiscal de Ventura, Erik Nasarenko, subrayó la magnitud del caso: “Esto no fue un hurto en tiendas. Fue una organización criminal que presuntamente robó millones de dólares”.

DESDE HOME DEPOT, LA RESPUESTA NO SE HIZO ESPERAR

Darlene Hermosillo, gerente regional de protección de activos, recordó que el crimen organizado minorista no solo afecta las ganancias de la compañía, sino que también pone en riesgo a clientes, trabajadores y comunidades. “Se trata de proteger el bienestar y la seguridad de todos los que entran a nuestras tiendas”, afirmó en conferencia de prensa.

El caso ha sido posible gracias a un programa estatal de subvenciones contra el robo organizado en comercios, que permitió financiar la investigación de largo aliento. Por ahora, todos los acusados permanecen bajo custodia y se han declarado inocentes. Lo que queda claro es que este golpe representa una victoria significativa en la lucha contra el crimen organizado que azota a los minoristas en Estados Unidos, y que seguirá siendo una prioridad en los próximos años.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!