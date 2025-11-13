En momentos como los actuales, cualquier ayuda económica es bien recibida, no podemos negarlo. Estados Unidos está viviendo una crisis económica a causa de la inflación, así que todo lo relacionado con un cheque de estímulo claro que genera muchísima expectativa.
Casualmente, en el estado de California se ha estado entregando un apoyo a cierta población. La mala noticia es que el último pago está programado para el sábado 15 de noviembre, así que queda poco tiempo para hacerse de él. ¿Quieres saber de qué trata todo esto y si tú podrás cobrar?
EL CHEQUE DE ESTÍMULO QUE SE PAGA POR ÚLTIMA VEZ EL 15 DE NOVIEMBRE
En California, uno de los programas más comentados durante este último año ha sido el Family First Economic Support Pilot (FFESP), un plan que ofreció un ingreso mensual garantizado a familias con niños pequeños en el condado de Sacramento.
Y ahora, con el cierre del ciclo tras 12 meses, muchos se preguntan si recibirán el último cheque de estímulo, que será depositado el sábado 15 de noviembre. Esta fecha marca el fin de un año de apoyo constante que, sin duda, ha significado un respiro para cientos de padres y tutores.
El FFESP fue impulsado por el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) y el Departamento de Servicios para Niños, Familias y Adultos del Condado de Sacramento (DCFAS). Desde diciembre de 2024, unas 200 familias han estado recibiendo US$725 mensuales como parte de este programa piloto.
El objetivo siempre fue claro: ayudar a los hogares más vulnerables con niños menores de cinco años, especialmente en comunidades afroamericanas, indígenas estadounidenses y nativas de Alaska, donde la brecha económica ha sido históricamente más dura.
¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL CHEQUE DE US$725 ESTE 15 DE NOVIEMBRE?
Si has sido parte del programa desde el principio, puede que este mes te toque el último depósito. Pero si no estás seguro de si calificas, los criterios son bastante específicos. Para recibir el cheque, debes:
- Ser padre o tutor legal de un niño afroamericano, indígena estadounidense o nativo de Alaska entre 0 y 5 años.
- Que el menor viva en tu hogar al menos el 50% del tiempo.
- Tener un ingreso familiar anual menor al 200% de la línea federal de pobreza, lo que en 2025 equivale aproximadamente a US$21,150 para una familia de dos personas, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
- Residir en alguno de estos códigos postales del condado de Sacramento: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838.
- No recibir ayuda económica de otros programas estatales o privados.
Vale precisar que, desde el inicio de este programa, se seleccionó a las 200 familias elegibles, por lo que ya no se aceptan nuevos ingresos.
¿DE DÓNDE PROVIENE EL DINERO DE ESTE PROGRAMA?
El FFESP se financió a través de la Subvención Global Estatal, junto con aportes privados gestionados por el Departamento de Servicios Sociales de California. Estos fondos tienen como meta prevenir casos de abuso y negligencia infantil, y al mismo tiempo promover la estabilidad económica en comunidades que históricamente han enfrentado mayores obstáculos para salir adelante. El plan forma parte del Programa Integral de Prevención (PIC) que el condado de Sacramento presentó ante el CDSS y que fue aprobado oficialmente en marzo de 2024.
¿QUÉ PASA DESPUÉS DEL 15 DE NOVIEMBRE?
El 15 de noviembre no solo marca el último pago del FFESP, sino también el cierre de su primera fase de evaluación. A partir de ahí, el condado de Sacramento analizará los resultados y decidirá si el programa puede ampliarse o replicarse en otras zonas del estado.
El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) revisará los datos sobre cómo este ingreso garantizado influyó en la salud financiera, emocional y social de las familias beneficiarias.
