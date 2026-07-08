Mantenerse al día con todo lo que ocurre en Nueva York no siempre es sencillo, especialmente para quienes trabajan largas jornadas, cuidan hijos, estudian o dependen del transporte público. Cuando la información sobre servicios municipales, programas sociales, trámites y avisos de emergencia está repartida entre decenas de páginas, líneas telefónicas y redes, buscar respuestas puede convertirse en una tarea que consume tiempo y produce frustración. Por eso, para miles de residentes hispanohablantes —desde comerciantes de la Calle 125 en Harlem hasta familias en Sunset Park o Queens— la posibilidad de recibir noticias oficiales directamente en el teléfono, en español y sin tanta burocracia digital, representa un cambio práctico: menos búsquedas, menos llamadas, más claridad sobre lo que afecta el día a día en los cinco condados.

¿QUÉ ES “EL CHISME OFICIAL DE NYC”?

“El Chisme Oficial de NYC” es el nombre del nuevo canal en español lanzado por la Alcaldía de Zohran Mamdani para centralizar información oficial dirigida a la comunidad hispanohablante. No es un medio independiente ni una campaña pasajera: es un canal institucional permanente pensado para llegar a los vecinos a través de dos plataformas clave que ya usan a diario millones de latinos en la ciudad: WhatsApp e Instagram.

La propuesta combina mensajes de difusión en WhatsApp con contenido en una cuenta oficial de Instagram en español, unificando anuncios, recursos y avisos que antes estaban dispersos entre distintas agencias municipales.

Este es el logo del canal "El Chisme Oficial de NYC" (Foto: Ciudad de Nueva York)

¿QUÉ INFORMACIÓN RECIBIRÁN LOS USUARIOS?

Los suscriptores del canal obtendrán contenido práctico y variado relacionado con la vida cotidiana en NYC:

Noticias oficiales y anuncios importantes de la ciudad.

Información sobre servicios públicos (inscripción a programas, horarios de bibliotecas, asistencia de vivienda).

Recursos comunitarios y ayudas disponibles.

Orientación y recursos para inmigrantes.

Alertas y avisos del transporte público (MTA).

Información de seguridad pública y recomendaciones.

Eventos y actividades municipales; transmisiones en vivo.

Además, el canal ofrecerá material exclusivo ocasional: fotografías de eventos comunitarios, videos desde los cinco condados, cobertura especial de actividades de la Alcaldía y mensajes de voz del propio alcalde o funcionarios.

Tema Qué incluye Noticias oficiales Anuncios de política municipal, órdenes y actualizaciones Servicios públicos Inscripciones, horarios, cierres temporales Recursos comunitarios Programas de asistencia, centros comunitarios Orientación migratoria Enlaces a servicios, ferias legales Transporte Alertas del MTA, cierres de estaciones, cambios en rutas Eventos Actividades comunitarias y transmisiones en vivo Seguridad pública Recomendaciones y avisos de emergencia

¿CÓMO FUNCIONA EL CANAL DE WHATSAPP?

El canal actúa como un broadcast (espacio de difusión): la Alcaldía envía mensajes oficiales a todos los suscriptores, pero los usuarios no pueden escribir al grupo ni leer mensajes de otros miembros. Es una vía directa para recibir actualizaciones sin el ruido de chats comunitarios o cadenas de WhatsApp. Entre las ventajas: mensajes breves con enlaces a recursos oficiales, recordatorios de plazos y avisos de última hora (por ejemplo, cierres de estaciones antes de un gran desfile o cambios en rutas por eventos).

RELANZAMIENTO DE LA CUENTA DE INSTAGRAM EN ESPAÑOL

Paralelamente, la Alcaldía relanza su cuenta oficial en español (@nycgob) con una imagen unificada para todas las agencias. En ese perfil se centralizará contenido visual —infografías, videos explicativos, lives y avisos— presentado de forma sencilla para facilitar su difusión entre comunidades que comparten información por Instagram y Reels.

¿CÓMO ACCEDER A “EL CHISME OFICIAL DE NYC”?

Los residentes pueden unirse de forma gratuita por cualquiera de estas vías:

Plataforma Cómo acceder WhatsApp Suscribirse mediante el enlace oficial habilitado por la Alcaldía (en la web o en materiales impresos) Instagram Seguir la cuenta oficial en español @nycgob

Consejos prácticos para suscribirse

Guarda el número oficial en tus contactos para evitar que los mensajes vayan a spam.

Activa las notificaciones solo para mensajes importantes si recibes muchas alertas.

Comparte la información con familiares que no usan redes sociales; muchos lugares comunitarios (Iglesias, bodegas, salones de belleza) pueden ayudar a inscribir a personas mayores.

¿POR QUÉ ELIGIÓ LA CIUDAD WHATSAPP?

La Alcaldía explicó que WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas por la comunidad latina en NYC por su facilidad para compartir texto, audio y enlaces. Al usar una plataforma ya familiar, la ciudad busca que los avisos lleguen al teléfono sin obligar a los vecinos a navegar por sitios web complejos o seguir decenas de cuentas.

Zohran Mamdani potencia su comunicación con los ciudadanos hispanos de Nueva York (Foto: AP)

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