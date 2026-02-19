Para muchas familias en Estados Unidos, el reembolso de impuestos no es solo un trámite más: es un alivio financiero clave. Puede significar ponerse al día con deudas, cubrir gastos atrasados o incluso ahorrar. Pero cuando se habla de un posible cierre parcial del Gobierno federal, la incertidumbre comienza a crecer, especialmente entre quienes esperan ese dinero con urgencia. ¿Se detiene todo? ¿Se retrasa el pago? ¿Debes preocuparte? Aquí te explico lo que realmente puede pasar —y cómo evitar contratiempos innecesarios.

Triston Hasty-Grant, planificador financiero Y presidente de Waterstone Wealth Management y Certified Financial Planner, señaló a News On 6 que la mayoría de los reembolsos deberían seguir procesándose con normalidad, aunque existen escenarios en los que sí podrían presentarse retrasos.

¿Se siguen procesando los reembolsos durante un cierre?

La respuesta corta es: sí, en la mayoría de los casos.

El Internal Revenue Service (IRS) mantiene operativos sus sistemas automatizados incluso durante un cierre parcial. Esto significa que:

Las declaraciones enviadas electrónicamente

Con depósito directo

Y sin errores

suelen procesarse dentro del plazo estándar de 21 días.

El problema surge cuando la declaración requiere revisión manual.

Durante un cierre, el personal puede reducirse. Si tu declaración es seleccionada para revisión humana, podría tardar más de lo habitual.

Aunque el cierre parcial del Gobierno en EE.UU. sigue en discusión, el reembolso de impuestos continúa procesándose en la mayoría de los casos. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

¿Qué puede activar una revisión manual?

Hay ciertas situaciones que aumentan las probabilidades de que el IRS revise tu declaración manualmente:

Falta de formularios como W-2 o 1099

Número de Seguro Social incorrecto

Errores matemáticos

Solicitar el Crédito Tributario por Hijos

Solicitar el Crédito por Ingreso del Trabajo

Por ley, los reembolsos que incluyen ciertos créditos reembolsables deben pasar por verificación adicional, un proceso que no puede automatizarse por completo. Si el personal federal es limitado, estos casos pueden avanzar con mayor lentitud.

Cómo verificar el estado de tu reembolso federal

Los contribuyentes pueden monitorear su reembolso utilizando la herramienta oficial del IRS llamada “Where’s My Refund?”, disponible en su sitio web.

Para consultar el estado necesitarás:

Tu número de Seguro Social

Tu estatus de declaración

El monto exacto del reembolso

La herramienta se actualiza una vez al día y suele reflejar cambios dentro de las 24 horas posteriores a la aceptación electrónica de la declaración.

Si han pasado más de 21 días desde que tu declaración fue aceptada y no ves cambios, los expertos recomiendan primero revisar la herramienta antes de llamar al IRS.

Si no hay movimiento después de cuatro o cinco semanas, podría ser momento de contactar directamente a la agencia.

¿Y si debes dinero o recibes un gran reembolso?

Hasty-Grant explica que muchos contribuyentes se enfocan solo en el resultado final: si deben pagar o si recibirán dinero.

Si debes impuestos:

Significa que durante el año no se retuvo lo suficiente de tu salario.

Aunque pagar nunca es agradable, también puede significar que tuviste más dinero disponible mes a mes en lugar de prestárselo al gobierno sin intereses.

Si recibes un reembolso grande:

Implica que te retuvieron más de lo necesario durante el año.

Algunos prefieren esta forma de “ahorro forzado”.

No existe una respuesta universal correcta. Todo depende de tu flujo de efectivo y tu estrategia financiera.

Expertos advierten que el cierre parcial del Gobierno en EE.UU. podría afectar el reembolso de impuestos si hay revisión manual. | Crédito: Freepik

¿Cuándo deberías preocuparte?

Presta atención si:

Tu reembolso no muestra movimiento por más de un mes

Recibes cartas del IRS solicitando documentación adicional

Detectas discrepancias en el sistema de seguimiento

Los expertos recomiendan no ignorar estos avisos. Las multas e intereses pueden acumularse en saldos pendientes. Aunque las consecuencias penales son poco comunes, los problemas fiscales no resueltos pueden volverse más complejos —y más costosos— con el tiempo.

