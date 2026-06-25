Una decisión presupuestaria en California ha colocado bajo los reflectores al código “99999”, un identificador que hasta hace poco era desconocido para gran parte de la población. La controversia surgió luego de que la legislatura estatal eliminara una partida de 55 millones de dólares solicitada por el gobernador Gavin Newsom para conectar los registros de conducción del estado con una base de datos nacional. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advirtieron que este sistema podría exponer información sensible de personas que no cuentan con un número de Social Security, incluyendo a más de un millón de conductores que poseen licencias emitidas en California, pero carecen de autorización federal para residir legalmente en Estados Unidos.

¿Qué significa el código “99999”?

El sistema que se encuentra en el centro del debate almacena los últimos cinco dígitos del número de Social Security de cada titular de una licencia de conducir. Sin embargo, cuando una persona no dispone de ese documento, la plataforma utiliza el marcador “99999”.

Según los críticos del proyecto, este código podría convertirse en una herramienta para identificar con mayor facilidad a conductores que no tienen número de Social Security registrado en sus expedientes.

La preocupación es especialmente relevante en California, donde desde 2014 la Ley AB 60 permite que los residentes obtengan una licencia de conducir independientemente de su situación migratoria.

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Cómo funcionaría la conexión con State-to-State y SPEXS

La oficina del gobernador Gavin Newsom y el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) impulsan la integración con State-to-State y SPEXS, una plataforma administrada por la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA).

El sistema permitiría verificar si una persona mantiene documentos de identificación activos en más de un estado al mismo tiempo.

Entre los objetivos oficiales del programa destacan:

Detectar identificaciones duplicadas entre distintos estados.

Facilitar la verificación de identidad entre jurisdicciones.

Cumplir con requisitos federales relacionados con la Ley Real ID.

Fortalecer los controles de documentación a nivel nacional.

No obstante, organizaciones de derechos civiles sostienen que la información podría terminar siendo utilizada por autoridades federales para identificar a inmigrantes indocumentados.

California debate el uso del código “99999” en los registros de licencias de conducir. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

La legislatura frenó temporalmente el proyecto

La Asamblea y el Senado de California decidieron excluir del presupuesto estatal la partida destinada al DMV para implementar el sistema.

Aunque el presupuesto debía aprobarse antes del 15 de junio, las negociaciones entre los legisladores y la oficina del gobernador continúan hasta el 30 de junio, por lo que el tema todavía no está completamente cerrado.

Los defensores de los inmigrantes señalan que la eliminación de los fondos representa únicamente una pausa temporal. En teoría, el financiamiento podría reaparecer mediante una legislación complementaria o a través de un proyecto presupuestario independiente.

El papel de la Ley Real ID

Las autoridades estatales argumentan que la integración con las bases de datos nacionales es necesaria para cumplir con la Ley Real ID de 2005, que establece estándares de identificación para el acceso a edificios federales y vuelos domésticos.

Sin embargo, California mantiene restricciones legales que limitan el intercambio de números de Seguro Social recopilados durante el proceso de emisión de licencias.

Por esa razón, además de los recursos económicos, sería necesaria una ley específica que autorice al DMV a compartir determinada información con organizaciones nacionales encargadas de administrar estas bases de datos.

Las advertencias de organizaciones y expertos

Andrea Guerrero, directora ejecutiva fundadora de Alliance San Diego, considera poco probable que se alcance un acuerdo definitivo antes de los plazos planteados por el DMV.

Mientras tanto, Ed Hasbrouck, integrante de The Identity Project, celebró que la legislatura haya aplazado la financiación del proyecto, aunque advirtió que el debate está lejos de concluir.

Según Hasbrouck, una vez que los registros de conductores californianos ingresen a una base de datos multiestatal, California perdería capacidad para imponer salvaguardias adicionales sobre la información compartida. A su juicio, el estado deberá tomar una decisión definitiva en algún momento sobre si participa o no en este tipo de sistemas nacionales.

El código “99999” se ha convertido en un tema polémico en California por sus posibles implicaciones para la privacidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué sigue ahora?

Por el momento, el proyecto permanece sin financiación, pero las conversaciones continúan. Mientras las autoridades defienden la necesidad de modernizar los sistemas de identificación y cumplir con los requisitos federales, organizaciones civiles mantienen su preocupación por los posibles efectos que tendría el uso del código “99999” sobre la privacidad de miles de inmigrantes en California.

La discusión podría definir el futuro del intercambio de datos entre estados y el equilibrio entre seguridad, verificación de identidad y protección de las comunidades migrantes.

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