El presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes, explicó por qué el galardón no fue entregado al presidente estadounidense Donald Trump, insinuando sutilmente que no cumplía con los estándares necesarios para recibirlo, a pesar de sus recientes intentos por lograr el fin del conflicto entre Israel y Hamás.

Durante una entrevista este viernes, Frydnes fue consultado sobre la insistencia de algunos sectores que pedían otorgarle el premio a Trump, quien había afirmado que sería “un insulto para Estados Unidos” si no lo recibía; sin embargo, el comité aclaró que el plazo para las nominaciones cerró el 31 de enero, apenas unos días después del inicio del segundo mandato del mandatario. Esto significa que cualquier propuesta a su favor se considerará recién para el Nobel de 2026.

Aun así, en lugar de centrarse únicamente en el aspecto técnico del plazo, Frydnes dio a entender que el comité no habría cambiado su decisión, sugiriendo que Trump no estaba a la altura del reconocimiento.

“En la larga historia del Premio Nobel de la Paz, creo que este comité ha visto muchos tipos de campañas y atención mediática”, comentó sin mencionar directamente al presidente.

Aunque algunos argumentaron que el presidente merecía el reconocimiento por su mediación en el conflicto entre Israel y Hamás, Frydnes sugirió que no cumplía con los valores del galardón. (Foto: Rodrigo Freitas / NTB / AFP)

“Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que nos dicen qué consideran que contribuye a la paz”, añadió Frydnes. “Este comité se sienta en una sala llena de retratos de todos los galardonados, un lugar lleno de valor e integridad. Por eso basamos nuestras decisiones únicamente en la obra y la voluntad de Alfred Nobel.”

La decisión final del comité se tomó el lunes, aunque aliados de Trump realizaron una campaña de último minuto para que el mandatario fuera reconocido tras haber mediado en un acuerdo de paz entre Israel y Hamás pocos días después.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu incluso compartió en redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial donde se veía a Trump con una medalla del Nobel y la frase: “Denle el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, se lo merece”.

Trump también recibió elogios por sus esfuerzos para promover la paz entre Rusia y Ucrania y por intervenir en otros conflictos internacionales. Finalmente, el Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El presidente del Comité del Nobel de la Paz explicó que las decisiones del comité se basan únicamente en “la obra y la voluntad de Alfred Nobel”. (Foto: Rodrigo Freitas / NTB / AFP)

Tras hacer con el Nobel de la Paz 2025, Machado dijo que el reconocimiento es un logro para el pueblo venezolano.

“Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco”, afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel, en la que calificó el premio de “mayor reconocimiento a nuestro pueblo”.

El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, llamó minutos antes del anuncio del galardón a Machado, que repitió varias veces “Oh, Dios mío!” y dijo con la voz entrecortada: “No tengo palabras”.

María Corina Machado ondea una bandera venezolana durante un mitin en Caracas el 28 de agosto de 2024. (Foto: JUAN BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

“Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela“, afirmó Machado.

El fallo del Comité Nobel noruego resaltó su “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y “su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, aunque la líder opositora se mostró cauta.

“Aún no hemos llegado allí, estamos trabajando duro para lograrlo, estoy segura de que ganaremos. Este es el reconocimiento más grande para nuestra gente, que se lo merece”, afirmó.

Quiénes ganaron el Premio Nobel de la Paz en los últimos años

2025: María Corina Machado (Venezuela) - Por su incansable defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

2024: Nihon Hidankyo (Japón) - Por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares.

2023: Narges Mohammadi (Irán) - Por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán.

2022: Ales Bialiatski (Bielorrusia), la organización rusa Memorial y el Centro para las Libertades Civiles (Ucrania) - Por su labor en la documentación de crímenes de guerra y abusos de poder.

2021: Maria Ressa (Filipinas/EE. UU.) y Dmitri Murátov (Rusia) - Por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión.

2020: Programa Mundial de Alimentos (PMA) (Organización de la ONU) - Por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre.

2019: Abiy Ahmed Ali (Etiopía) - Por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación con Eritrea.

2018: Denis Mukwege (República Democrática del Congo) y Nadia Murad (Iraq) - Por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra.

2017: Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).

2016: Juan Manuel Santos (Colombia) - Por sus esfuerzos para poner fin a más de 50 años de guerra civil en su país.

2015: Cuarteto para el Diálogo Nacional (Túnez) - Por su contribución a la transición democrática tunecina.

