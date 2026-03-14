El caso de un conductor en Colorado ha causado un tema debatible sobre los límites de la cooperación ciudadana con las autoridades migratorias. Sucede que este inmigrante se negó a colaborar en un operativo de ICE y, ahora, está enfrentando una serie de complicaciones en su vida; sin embargo, no se arrepiente de dicha decisión, ya que aclaró que siempre apoyará a la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Te invito a conocer un poco más de este caso en los siguientes párrafos.

Esta historia la protagoniza José Acevedo, un conductor de grúa que reside en Colorado. En un conversatorio con CBS Colorado brindó más detalles sobre aquel momento que tuvo un impacto considerable en sus días actuales.

Todo comenzó durante un operativo migratorio en el condado de Eagle en el mes de enero; en dicha ocasión, las autoridades migratorias detuvieron a distintos ciudadanos que consideraban “ilegales”.

Es importante mencionarte que estas personas fueron intervenidas en una parada de tráfico; por lo tanto, se requería que alguna grúa remolque los vehículos. Fue en ese preciso momento que estos oficiales le solicitaron a Acevedo que realice dicho favor.

José Acevedo se encontraba en el preciso momento que agentes de ICE detenían a diversos inmigrantes durante una parada de tráfico. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En lugar de acatar las órdenes, el ciudadano de origen mexicano-estadounidense no aceptó; al contrario, sacó su dispositivo móvil y comenzó a grabar el incidente. Para José, su valiente decisión pretendía demostrar un propósito: solidaridad con los afectados.

“Tengo familia gracias a la cual pude nacer aquí y tener esta oportunidad. Simplemente actúe por impulso”, declaró al medio citado.

Una decisión que está afectando su vida diaria

Aunque este hombre considera que tomó una excelente decisión a favor de los detenidos, actualmente está experimentando las consecuencias. Según sus palabras, sus ingresos económicos se han reducido considerablemente.

Al no cooperar con ICE, el protagonista de la historia está presentado serias complicaciones en su vida diaria. (Crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Sucede que, ahora, José Acevedo está laborando menos horas de lo que hacía anteriormente; esto tiene una repercusión en su vida diaria, donde debe cumplir con sus responsabilidades familiares. A pesar de ello, está agradecido con su jefe por mantenerlo en su trabajo.

“Tengo la conciencia tranquila. Podría haberme despedido, podría haberme dicho: ‘Oye, sabes que tengo que despedirte’, pero en vez de eso, me dijo: ‘Trabaja menos días hasta que todo esto pase’”, añadió.

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